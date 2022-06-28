Осуждены 7 сотрудников Инспекции транспортного контроля по ВКО

Семь сотрудников Инспекции транспортного контроля по Восточно-Казахстанской области осуждены за системную коррупцию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по противодействию коррупции.

"Они с июля по сентябрь 2021 года в группе лиц по предварительному сговору получали от грузоперевозчиков взятки в сумме от 10 до 300 тысяч тенге за беспрепятственное передвижение по территории области и общее покровительство", - рассказали в агентстве.

Это наиболее часто используемая схема увода от ответственности, выявленная в ходе внешнего анализа коррупционных рисков, проведенного Антикоррупционной службой ВКО, отметили в пресс-службе.

Кроме того, в ходе анализа установлено, что инспектора не соблюдают порядок видеофиксации во время проверочных мероприятий. Практически во всех случаях фиксировали только процесс остановки транспортного средства и запроса необходимых документов. Сама процедура контроля не фиксировалась, а по имеющимся 289 видеозаписям установлены несоответствия в датах и времени.

По итогам проведенного внешнего анализа коррупционных рисков в адрес ИТК внесены рекомендации по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.