Осуждены экс-чиновники

Приговором суда бывший заместитель акима области Арслан Абдыкалыков признан виновным в покушении на мошенничество, совершенное в крупном размере группой лиц по предварительному сговору с использованием служебных полномочий. Он приговорен к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Под арест А. Абдыкалыков был взят в зале суда. Экс-советник акима области Толеген Бастенов осужден на три с половиной года лишения свободы. Эти госслужащие получили от семипалатинской строительной фирмы более 8 млн. тенге за ее «победу» в тендере на возведение в Павлодаре школы. При этом Т. Бастенов был задержан с поличным. Вину свою в суде он, в отличие от А. Абдыкалыкова, признал. Взяткодатель Заур Мансуров освобожден из-под стражи в зале суда. За преступление он расплатится деньгами в сумме 87 млн. тенге. Его компаньоны Гизат Борамбаев и Бекболат Апсалямов признаны виновными в посредничестве при даче взятки. Оба оштрафованы на 43,5 млн. тенге каждый.
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