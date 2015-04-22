Свежий выпуск Осуждены экс-чиновники Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Приговором суда бывший заместитель акима области Арслан Абдыкалыков признан виновным в покушении на мошенничество, совершенное в крупном размере группой лиц по предварительному сговору с использованием служебных полномочий. Он приговорен к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Под арест А. Абдыкалыков был взят в зале суда. Экс-советник акима области Толеген Бастенов осужден на три с половиной года лишения свободы.

Эти госслужащие получили от семипалатинской строительной фирмы более 8 млн. тенге за ее «победу» в тендере на возведение в Павлодаре школы. При этом Т. Бастенов был задержан с поличным. Вину свою в суде он, в отличие от А. Абдыкалыкова, признал.

Взяткодатель Заур Мансуров освобожден из-под стражи в зале суда. За преступление он расплатится деньгами в сумме 87 млн. тенге. Его компаньоны Гизат Борамбаев и Бекболат Апсалямов признаны виновными в посредничестве при даче взятки. Оба оштрафованы на 43,5 млн. тенге каждый.



