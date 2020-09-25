Осуждены истязатели воспитанников психоневрологического центра Павлодарской области

Общество
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Айдана Демесинова
Суд №2 города Павлодара вынес приговор в отношении сотрудников детского психоневрологического центра Павлодарской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Судом рассмотрено 16 уголовных дел в отношении 3 воспитателей и 13 санитарок КГУ "Областной детский психоневрологический центр оказания специальных социальных услуг". 

Отмечается, что все дела рассмотрены в закрытом режиме, поскольку касались интересов несовершеннолетних потерпевших.

Все указанные лица обвинялись по ст.110 ч.2 п.1, 2 УК - "Истязание"(без причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью).

Установлено, что подсудимые привязывали детей с психоневрологическими патологиями к кровати во время тихого часа и в ночное время суток. Суд посчитал, что вина подсудимых доказана.

Прокурор просил назначить всем подсудимым ограничение свободы. Законные представители потерпевших (родители) и адвокаты согласились с прокурором.

"Из 16 рассмотренных дел 12 поступили с процессуальным соглашением. Согласно этим соглашениям, заключенным между прокурором и подсудимыми с согласия родителей потерпевших, они просили суд назначить ограничение свободы. По закону суд не вправе назначить более суровое наказание, чем указано в соглашении. 4 дела рассмотрены в общем порядке. Санкция ст.110 ч. 2 УК (преступления совершены в 2019 г.) предусматривала наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от 3 до 7 лет", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что более строгое наказание назначается в том случае, если нет оснований для назначения менее строгого.

"Установлено, подсудимые ранее не были судимы, имеют несовершеннолетних детей (не признавать это обстоятельство смягчающим суд не имеет права). Отягчающие обстоятельства в обвинительных актах не указаны. В связи с этим подсудимым назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы", – отметили в пресс-службе суда.

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