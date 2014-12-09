Осуждены за пропаганду терроризма

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Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
Самый большой срок – 6 лет – получил павлодарец, возглавлявший эту группу и объявивший себя эмиром. Он обвинялся в том, что в 2010 году, будучи директором охранной фирмы, находясь под влиянием радикальных течений ислама, разработал преступный план, направленный на публичную пропаганду терроризма, экстремизма, возбуждения религиозной вражды и розни. При этом 46-летний «эмир» вовлек в преступную деятельность трех жителей областного центра 1994, 1989 и 1980 годов рождения.
Как видно из материалов следствия, он проводил собрания, на которых, используя разницу в возрасте и более высокую теологическую подготовку, устно пропагандировал свержение действующей власти и построение шариатского государства. Прийти к этой цели, по его мнению, можно было путем совершения террористических акций. В призывах к членам своего «Джамагат Айдархана» он вместе с пособниками призывал мусульман выехать для участия в вооруженном джихаде в те места, где «притесняют» веру, в частности в Сирию.
Эта противоправная экстремистская деятельность была пресечена. Как уже говорилось, вожак группы получил 6 лет лишения свободы. Остальные приговорены к срокам от четырех до трех с половиной лет с содержанием в колонии общего режима.

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