​Освободить энергию памяти

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Адина Нурберген

Как отметил советник директора КИСИ при Президенте РК Берик Абдыгалиулы, в последние годы в идеологической сфере Казахстана все заметней становится растущее влияние глобализации. Все чаще технократические тенденции, коммерциализация доминируют над традиционными духовными ценностями.

– Нужно признать, что произошли сокращения гуманитарных предметов в вузах, уменьшилось финансирование гуманитарных наук, наблюдаются технократические реформы в сфере образования, – констатировал он. – Сейчас уже ясно, что такой подход имеет дезинтеграционное воздействие на общество.

При этом такая большая сила, как «энергия памяти», у казахстанского народа остается не вполне активизированной.

Предложенная Президентом программа «Тұған жер», по мнению советника руководителя КИСИ, сейчас остро необходима казахстанскому обществу. И ее реализация может стать адекватным ответом на дезинтеграционные угрозы национальной идентификации и развитию. Программа модернизации национального самосознания в целом выступит генератором солидарности казахстанцев, уверен ученый.

Своим видением реализации поставленных Президентом задач по духовной модернизации поделился и президент Гражданского альянса Казахстана Нурлан Еримбетов. С его точки зрения, ставку нужно делать на открытость сознания и стремление к совершенствованию.

Говоря о духовном и культурном развитии людей, Нурлан Еримбетов особо отметил важность трехъязычия. По словам общественного деятеля, знание казахского языка дает возможность соприкоснуться с огромным пластом национальной культуры, а английский и русский языки позволяют уверенно себя чувствовать в глобализирующемся мире.

– Владение английским – это возможность знать, что происходит в мире, не только в политике, но и в науке, в сфере технологий, – отметил глава Гражданского альянса. – Получать информацию из первых рук, а не через посредников, которые могут трактовать все, как угодно, в своих интересах и искажать. Знать языки очень важно, ведь это возможность обогащения и расширения кругозора.

Общественный деятель, экс-депутат Мажилиса Парламента V созыва Камал Бурханов подчеркнул, что предложенная в программной статье Президента модернизация сознания является логическим продолжением экономических и политических преобразований в стране.

– В статье Президента подчеркивается, что нельзя рассматривать идеологию отдельно от реформ в экономике и политике. Идеология должна быть серд­цевиной политического и экономического развития, – отметил он.

На заседании экспертной группы были высказаны идеи по реализации предложенных Главой государства проектов, в первую очередь программы «Тұған жер». В частности, речь шла об укреплении связи между городом и селом, мерах по развитию краеведения, созданию школьных музеев.

Предложения будут обобщены и внесены на рассмотрение в Администрацию Президента и Правительство РК.

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