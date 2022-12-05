Освободить от долгов, не разоряя

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Досжан Нургалиев

Закредитованность населения – распространенная проблема в сфере потребления, усугубившаяся в период пандемии.

Снять ее остроту призван новый законопроект, регламентирующий порядок и механизмы банкротства физических лиц.

Как сообщил в ходе брифинга на площадке СЦК вице-министр финансов Ержан Биржанов, по состоянию на 1 октября 2022 года около 1,4 млн казахстанцев имеют просроченные кредиты на общую сумму 1 450 млрд тенге.

Это кредиты, по которым максимальная задержка уплаты задолженности превышает 90 дней. Число лиц, которые вообще оказались не в состоянии обслуживать долги более пяти лет, составляет 365 тыс. человек. Общая сумма таких долгов – 504 млрд тенге (28% от общего числа проблемных заемщиков).

– Безусловно, подобная ситуация обуславливает необходимость принятия законодательных мер, способствующих снижению проблемных долгов в сфере кредитования населения, – отметил вице-министр.

Согласно концепции законопроекта предлагается ввести три вида процедур банкротства физических лиц. К примеру, процедура внесудебного банкротства должна применяться в тех случаях, когда задолженность заемщиков перед банками, мик­рофинансовыми организациями и коллекторами не превышает 4,9 млн тенге (1 600 МРП). В эту категорию подпадают лица, не имеющие официальных источников дохода или заработка выше прожиточного минимума, – 36 тыс. 018 тенге.

При этом у должников, к которым применимы меры внесудебного банкротства, не должно быть имущества. Им необходимо лишь провести процедуру урегулирования с банком по долгам.

– Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, МФО и коллекторскими агентствами. На сегодня 96% всех должников могут быть отнесены к этой категории, поскольку большинство граждан в основном получило беззалоговые потребительские кредиты, – подчеркнул вице-министр.

Он также напомнил о том, что если единственное жилье заемщика является предметом залога, то кредитор вправе его изъять в ходе судебного банкротства. Кредиторы не смогут на него претендовать, если жилье не является залогом.

При изъятии квартиры в счет погашения задолженности оставшаяся сумма подлежит списанию при условии отсутствия признаков недобросовестности должника.

Однако долги по алиментам и ущербу, причиненному жизни и здоровью другого человека, списанию не подлежат. Процедуру судебного банкротства осущест­вляют финансовые управляющие, в состав которых входят администраторы, ведущие процедуру банкротства юридических лиц и ИП, профессиональные бухгалтеры, юридические консультанты, аудиторы.

При наличии стабильного дохода применяется процедура восстановления платежеспособности, предусматривающая возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов до пяти лет. Она применяется также в отношении юридических лиц.

План по восстановлению статуса платежеспособности заемщика разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде. Особенность данной процедуры состоит в установлении в отношении физического лица статуса банкрота.

Спикер также уточнил, что банкротство не предусматривается в отношении лиц, имеющих судебные взыскания – по уплате алиментов либо по возмещению материального ущерба, причиненного государству или гражданам.

– В целом люди должны поду­мать о возможных последствиях и ограничениях, прежде чем объявлять себя банкротом, – сказал вице-министр.

По поводу распространяемых в последнее время фейков о якобы списании кредитных задолженностей населения Ержан Биржанов сообщил: такой инициативы нет. Готовится только законодательство по банкротству, положения которого никак не связаны с тем, что бытуют в обществе на уровне слухов.

Говоря о нюансах мониторинга финансового состояния должников, спикер отметил: в практике корпоративного банкротства нередко бывает так, что после его завершения руководители обанкроченных предприятий вдруг резко перевоплощаются, и вчерашние «несостоятельные клиенты банков» начинают оформлять на себя различное имущество, выведенное предварительно из активов компаний. В этом случае налицо признаки преднамеренного банкротства и заведомого обмана кредиторов.

Безусловно, подобное поведение физического лица может негативным образом отразиться на его дальнейших взаимоотношениях с финансовыми институтами.

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