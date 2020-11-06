Освободить застрявшего головой в оконной решетке мужчину помогли арысские полицейские

Полицейские Туркестанской области спасли мужчину, застрявшего головой в железной оконной решетке на межлестничной площадке в подъезде его дома, сообщает Kazpravda.kz
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"В дежурную часть Арысского РОП поступило сообщение о том, что в подъезде одного из многоэтажных домов районного центра мужчина застрял головой в оконной решетке. Первыми на место происшествия прибыли патрульные полицейские МПС Арысского РОП, капитан полиции Ерлан Ишанов и старший лейтенант Канат Сасаев", - говорится в сообщении Департамента полиции Туркестанской области.
Отмечается, что стражи порядка оказали помощь мужчине, разрезали прутья железной решетки с помощью ножовки и освободили его из "ловушки". Полицейские оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, а также дали попить воды.
Как выяснилось, житель многоквартирного дома Максат Нурбасов вышел из квартиры в подъезд и спускался по лестнице. В этот момент у мужчины поднялось кровяное давление, и он упал. При падении жилец угодил головой между прутьями оконной решетки и не смог самостоятельно выбраться.
Мужчина поблагодарил полицейских.
"В тот день я почувствовал себя плохо, у меня поднялось давление. Спускаясь по лестнице, перед глазами потемнело, и я упал. Спасибо соседями, они вызвали полицию. Хочу выразить благодарность и полицейским Ерлану и Канату. Они помогли мне выбраться. Я обратился в больницу, никаких осложнений нет. Большое спасибо стражам порядка! - сказал он.