Освободите кабинет!
Евгения Ермакова, Костанайская область
В нынешнем году департамент госимущества и недвижимости по Костанайской области провел инвентаризацию зданий, находящихся на балансе республиканских госучреждений. Речь идет о 160 территориальных подразделениях центральных государственных органов. В ведомстве выяснили, что часть помещений можно освободить, а значит, снизить бюджетные траты на содержание этих объектов. По факту в среднем на одного госслужащего приходится 19,3 кв. м вместо 7,5, согласно приказу министра юстиции, который был подписан в 2015 году. В итоге по этим нормам под оптимизацию попадает более 3 тыс. кв. м. Часть помещений госорганы арендуют у частных лиц.