​Освободите кабинет!

В нынешнем году депар­тамент госимущества и недвижимости по Костанайской области провел инвентаризацию зданий, находящихся на балансе рес­публиканских госучреждений. Речь идет о 160 территориальных подразделениях центральных государственных органов. В ведомстве выяснили, что часть помещений можно освободить, а значит, снизить бюджетные траты на содержание этих объектов. По факту в среднем на одного госслужащего приходится 19,3 кв. м вмес­то 7,5, согласно приказу министра юстиции, который был подписан в 2015 году. В итоге по этим нормам под оптимизацию попадает более 3 тыс. кв. м. Часть помещений госорганы арендуют у частных лиц.

Рекомендации областного департамента госимущества были разосланы по области. И в большинстве случаев серьезных проблем с переез­дом не возникло. Сменили место дислокации ветинспекции, статуправления, казначейства разных райо­нов и городов области. По озвученным в департаменте госимущества данным, только в Костанайском районе переезд коснулся пяти госучреждений. Для них отремонировали кабинеты, подготовили серверные комнаты, установили локальную сеть.

Однако не везде все оказалось так гладко. В «позу» встали налоговики и работники управлений юстиции. К примеру, в Рудном управление госдоходов отказалось освободить помещения, в которые должны заехать сотрудники местного управления казначейства. Хотя превышение допустимых для размещения работников госоргана площадей значительное – 473 кв. м.

– Площадь кабинета руководителя управления превышает норму на 32 квад­ратных метра, – отметил руководитель департамента госимущества и недвижимости по Костанайской области Айбек Галымжанов. – Имеются комната отдыха в 14,5 квадратного метра, умывальник, душевая, персональный туалет. Но данные помещения не предусмотрены нормами. К тому же есть отдельный вход и выход для руководителя. По площадям сотрудников превышение в 81,3 квадратного метра.

Письма и попытки договориться с управлением госдоходов Рудного обер­нулись ничем. На сторону коллег встали в областном департаменте госдоходов. Заместитель руководителя Куанышбек Бекшин настаивает на том, что эти площади понадобятся пос­ле введения всеобщего дек­ларирования в 2020 году. Аргументы проверяющих о том, что для этих целей предусмотрены 200 кв. м, чиновник не слышит. По его мнению, госдоходы должны создать максимум комфорт­ных условий для посетителей: установить столы, диваны.

В результате этого противостояния страдает бюджет, из которого идет оплата содержания здания, где пока размещается казначейство Рудного, а это более 333,8 тыс. тенге ежемесячно. Плюс к этому страдает подрядчик, который начал работы по ремонту помещений, что освободили налоговики. Однако не может завершить работы, поскольку остав­шиеся несколько кабинетов сотрудники госдоходов занимают до сих пор.

Кстати, комнаты отдыха, которые, как оказалось, не положены руководителям региональных управлений госдоходов, нашли также в Лисаковске, Житикаре, Тарановском и Костанайском районах и, наконец, в областном департаменте, где так яро защищают коллег из Рудного.

Еще более странная си­туация возникла при попытке перевезти управление юстиции по Джангельдинскому району, в котором работают 2 госслужащих. При этом ведомство занимает более 180 кв. м. Чиновников не устроили помещения, которые им предлагают, потому они отказались переезжать. На сторону подчиненных встал руководитель областного управления юстиции Мейржан Тулепов, который отметил, что кабинет руководителя – всего 11 кв. м вместо положенных 20, да и разделены помещения пластиковыми перегородками. «И работают в управлении не только 2 госслужащих, но еще 2 делопроизводителя и архивариус», – отметил чиновник.

Департаменты госиму­щества и юстиции даже пошли в суд в попытке разрешить спор, хотя, по сути, речь идет об одном минис­терстве – юстиции. Глава этого ведомства в 2015 году лично подписал приказ, регули­рующий нормы размещения госслужащих. Тем не менее некоторые подведомственные организации не спешат следовать требованиям документа: превышение допустимых площадей департаментом юстиции по Костанайской области составляет 406 кв. м.

Эту проблему с переселением госорганов вынесли на суд областного совета по этике. Члены совета одно­значно встали на сторону департамента госимущест­ва. Причина проста – оптимальное размещение госорганов значительно сокращает траты на содержание помещений. К тому же в октябре текущего года, отметили члены совета, соответствующее поручение дал Глава государства. В рамках заседания совета было рекомендовано донести до строптивых чиновников необходимость оптимизировать траты на содержание кабинетов. Это важно еще и потому, что госслужащим повышают заработную плату, а это значит, что экономия на расходах на содержание зданий поможет снизить нагрузку на бюджет.