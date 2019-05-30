Общество
Освобожден от должности полицейский, требовавший составлять протоколы на авто с армянскими номерами
В Нур-Султане освобожден от должности и.о. командира полка ДПП УМПС, требовавший составлять протоколы на машины с армянскими номерами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

Рассылка с записью телефонного разговора ранее появилась в Интернете. На записи, предположительно, и.о. командира полка ДПП УМПС Нур-Султана требует от подчиненного составлять протоколы на "армянские машины".

"Если на армянские машины протоколы составлены не будут, утром всех командиров взводов с объяснительными ко мне, вместе с командирами рот..." - говорит на записи мужчина.

Вместе с аудио распространяется фотография исполняющего обязанности командира дорожно-патрульной полиции столичного департамента полиции.

Ранее, 28 мая, заместитель министра внутренних дел РК Алексей Калайчиди прокомментировал аудиорассылку с "приказом" строго досматривать автомобили с армянскими номерами.

"Факт распространения в соцсетях имеет место, глупо отрицать. О принятых мерах узнаете", - сказал Алексей Калайчиди в кулуарах после заседания в МВД РК.

По данному случаю была проведена проверка.

"Департамент полиции Нур-Султана по аудиоозаписи, распространяемой в социальной сети, о досмотре автомобилей с иностранными номерами сообщает, что в отношении исполняющего обязанности командира полка ДПП УМПС проведена служебная проверка. Решением дисциплинарной комиссии за нарушение требований о запрете использования мобильных устройств личного пользования должностными лицами, а также за нарушение этики и некорректное высказывание, сотрудник полиции освобожден от должности", - сообщили в пресс-службе столичного ДП.

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