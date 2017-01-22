​Освобождена по амнистии

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Год назад подсудимая выиграла тендер, на основании которого между ИП и городским отделом образования был заключен договор об организации питания учеников в столовой общеобразовательной школы № 47. Неприятности начались в начале марта, когда в течение нескольких дней 74 школьника после перекуса в столовой оказывались в больнице с сыпью. Их состояние позже оценили как причинение легкого вреда здоровью.

Подозрение в пищевом отравлении врачи опровергли. Дерматит, скорее всего, был вызван плохо промытой посудой после использования некачественного средства для мытья, за что и пришлось отвечать подсудимой. Не будь амнистии, организатору питания грозил бы штраф до 2 000 МРП либо исправительные работы, либо ограничение свободы на срок до 2 лет.

Айгуль Биданова, Семей


Плачут ивы

Со стороны можно было решить, что жителя поселка Ботакара интересовали прутья ивы в пойме реки Нуры исключительно для художественного плетения. Но оказалось, что гражданин, задержанный природоохранной полицией при проведении рейдовых мероприятий по охране растительного и животного мира, планировал пустить дерево на растопку.

О том, что кустарные растения состоят на балансе КГУ «Карагандинское хозяйство по охране лесов и животного мира», входят в лесной фонд и их вырубка запрещена, мужчина не знал. Как не знал и того, что ивы, поглощая большое количество воды, укрепляют берега рек. У задержанного изъяли 27 срезанных кустов, нож и мешки. Проводится доследственная проверка.

Наталья Рыжкова, Карагандинская область


«Испарился» аферист

40-летняя жительница Уральска неплохо обогатилась, пользуясь наивностью горожан. Обещая помочь в получении квартир по государственной программе, аферистка испарялась, прихватив с собой переданные деньги.

Сразу двое жителей областного центра «купились» на обещания предприимчивой мадам. Встречи со своими жертвами она назначала в районе остановки «Школьник», где и получала деньги под расписку. А когда мечтавшие о халявном жилье поняли, что их обманули, ринулись в полицию и... опешили, узнав от стражей порядка, что они были не единственными, кто пытался обойти закон и попался на удочку мошенницы. В ходе расследования сотрудники полиции установили, что подозреваемая причастна к ряду аналогичных преступлений, совершенных ранее.

Еще два любителя легкой наживы, дейст­вующих отдельно друг от друга, но по одной весьма примитивной схеме, были задержаны в Уральске. Первый сознался, что был не прав, когда взял деньги под предлогом установки натяжных потолков. Второй, как оказалось уже судимый, пообещал изготовить мебель, но после получения гонорара испарился.

По всем фактам мошенничества уголовные дела заведены по статье 190 УК РК.

Марина Иванова, Западно-Казахстанская область

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