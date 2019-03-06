Общество
Освобождены от должности ответсекретари двух министерств РК
Глава государства Нурсултан Назарбаев распорядился освободить от должности ответсекретарей двух министерств, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Так, распоряжениями Елбасы освобождены:
Азильханов Марат Алмасович от должности ответственного секретаря Министерства общественного развития Республики Казахстан (новое название - Министерство информации и общественного развития РК);
Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич - от должности ответственного секретаря Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.