Освоение средств – на контроле

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Сергей ОСАНОВ
Государственная программа «Нұрлы жол» реализуется для формирования единого экономического рынка через интеграцию макрорегионов страны на основе выстраивания эффективной инфраструктуры по хабовому принципу. В конечном итоге она направлена на создание рабочих мест, обеспечение долгосрочного экономического роста Казахстана, а также на реализацию антикризисных мер по поддержке отдельных секторов экономики в условиях ухудшения конъюнктуры на внешних рынках.

Об основных показателях реализации программы «Нұрлы жол», по сообщению сайта pm.kz, Премьер-Министру доложил заместитель министра национальной экономики Марат Кусаинов. По его данным, выделенные в рамках программы средства на развитие автодорожной отрасли в размере 59,2 млрд тенге освоены в полном объеме. По направлению «Развитие инфраструктуры в сфере образования» при годовом плане финансирования 60,9 млрд тенге освоение составило 22,3 млрд тенге.

Вместе с тем на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в 2016 году предусмотрено 78,5 млрд тенге. Согласно плану финансирования по состоянию на 25 июля 2016 года выделено 30,5 млрд тенге, из которых освоено 28,1 млрд тенге, или 92% от плана финансирования. Было также отмечено, что неосвоение ожидается в Алматинской, Жамбылской, Костанайской областях, ЗКО, СКО, ЮКО и в Астане.

Как отметил министр образования и науки Ерлан Сагадиев, на данный момент ведется строительство 96 объектов образования (77 школ и 19 детских садов), однако и здесь в ряде областей имеются риски неосвоения средств.
По итогам рабочего совещания Премьер-Министр страны поручил членам Правительства обеспечить контроль за своевременным исполнением реализации программы и освоением выделенных средств.

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