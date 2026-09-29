Освоено производство экопанелей из овечьей шерсти

За строкой Послания
Айжан Шаукулова
собственный корреспондент по Актюбинской области

В Актобе в строй действую­щих вошел единственный в Центральной Азии завод по переработке шерсти. Запуск ТОО «KazFelTec» в районе 41-го разъезда стал практичес­ким шагом по решению задач, поставленных Президентом страны в Послании народу Казахстана, по созданию произ­водств, выпус­кающих продукцию с высокой добавленной стоимостью.

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Вот и в Актобе необработанную грубую шерсть, которой раньше не находилось применения, теперь научились превращать в высокотехнологичные экоматериалы для строительства. Проект создавался буквально с нуля, на его полное завершение ушло четыре с половиной года.

Напомним: Глава государства неоднократно акцентировал внимание на необходимости ухода от сырьевой направленности экономики и важности развития глубокой переработки сельхозпродукции. В этом плане ТОО «KazFelTec» решает одну из самых острых экологических проблем, связанную с невостребованностью грубой овечьей шерсти. Годами из-за отсутствия перерабатывающих мощностей сырье просто сжигалось или закапывалось на окраинах населенных пунктов.

Сегодня новое предприятие решает этот вопрос с выгодой для всех: завод выкупает шерсть у местных крестьянских и фермерских хозяйств по базовой ставке 150 тенге за кило, создавая для сельчан гарантированный рынок сбыта.

– Знаете, идея ведь лежала на поверхности, – рассказывает директор ТОО «KazFelTec» Ерлан Джанабергенов. – Копившаяся из года в года и никем не востребованная грубая овечья шерсть превращалась в головную боль для наших овцеводов. Дело в том, что хозяйства стригут овец дважды в год из соображений физиологии, чтобы поголовье нормально развивалось. В 1990-е годы племенные овцеводческие хозяйства – пос­тавщики тонкорунной шерсти обанкротились, и вместо развития качества шерсти овцеводство перешло на мясо-сальное направление. Поэтому до 85 процентов всей производимой шерсти – грубая. В традиционном текстильном производстве ее использовать нельзя. Команда технологов товарищества долго искала вариан­ты использования подобной низкосортной шерсти и выяснила, что из нее могут получиться отличные строительные панели для тепло- и шумоизоляции, да и просто технический войлок.

На то, чтобы подготовить проект, провести коммуникации, построить цеха и заказать оборудование, у актюбинских инноваторов ушло четыре с половиной года. По словам Ерлана Джанабергенова, предприятие создавалось при деятельном участии итальянской компании Cormatex SRL – известного мирового разработчика и производителя оборудования для текстильной промышленности.

Итальянские инвесторы следили за монтажом оборудования (специалисты работали на объек­те до мая), обучали местный персонал и до сих пор контролируют технологический процесс на удаленке – из Италии.

Они поставили для завода автоматизированную аэродинамическую линию Air-Lay, которая формирует и прессует волокна. Финансовую поддержку проекту оказал Фонд развития промышленности, а городские власти подвели к промплощадке нужную инфраструктуру – газ, электричество и канализацию.

На выделенной территории в 5,5 тыс. кв. м разместились два основных цеха. В первом шерсть промывают в специальном комп­лексе без использования агрессивной химии. Для этих целей здесь используют только жидкое мыло и кальцинированную соду.

После сушки механические станки очищают волокна от сора, колючек. На выходе получается чистая распушенная шерсть, которую тюкуют для дальнейшего производства.

Очищенный материал поступает на линию Air-Lay. Воздушные потоки распределяют шерстяные волокна в пышный ковер, который проходит через термопечь и прессующие валы. На этом этапе волокна скрепляются, превращаясь в прочную войлочную основу.

На финальной стадии автоматический нож нарезает плотное полотно на жесткие строительные панели, а более тонкий материал сматывается в упругие рулоны.

Производственная мощность предприятия рассчитана на переработку 3 600 тонн шерсти в год с выпуском до 2 200 тонн готовой продукции.

На заводе трудятся 40 человек – от сортировщиков шерсти и операторов моечных машин до административного персонала. В основном это молодежь и люди среднего возраста, прошедшие обучение непосредственно на своем рабочем месте.

Предприятие уже работает полтора месяца и выпускает два основных вида продукции. Первый – тепло- и звукоизоляционные панели, которые служат экологичной и безопасной альтернативой привычным синтетическим утеплителям. В отличие от минеральной ваты, которая выделяет фенолформальдегидные смолы и опасную для легких микроскопическую пыль, панели из шерсти гипоаллергенны и абсолютно чисты.

– Наш материал буквально «дышит» вместе со зданием, – отмечает Ерлан Джанабергенов. – Овечья шерсть обладает уникальной природной гигроскопичностью: в сырую погоду она способна впитывать лишнюю влагу из воздуха, а в сухую и теплую – отдавать ее обратно, сохраняя при этом абсолютную стойкость к гниению и создавая идеальный микроклимат в доме. Кроме того, за счет высокой плотности волокон панели великолепно гасят ударный шум, что делает их идеальным решением под стяжку полов в многоэтажных домах.

Вторым направлением стал выпуск технического войлока разной плотности по ГОСТу толщиной от 8 до 20 миллиметров. Его используют для изготовления сальников, подкладок, а также различных промышленных изоляционных и фильтрационных материалов.

Продукция ТОО «KazFelTec» уже прошла проверку на соответствие техническому регламенту Казахстана и успешно продается через электронные площадки. Однако для массового выхода на крупные стройплощадки потребовался важный шаг.

– За истекшие три десятилетия строительная отрасль привыкла работать исключительно с минеральной ватой, нормативная база под овечью шерсть просто отсутствовала. Поэтому наша компания инициировала разработку официального национального государственного стандарта. Процесс его согласования с госорганами займет около восьми месяцев. После утверждения стандарта и его включения в нормы Казах­станского НИИ строительства и архитектуры, а также Комитета по делам строительства отечественный экоматериал из Актобе получит зеленый свет для официального проектирования и массового применения на крупнейших стройках, – пояснил Ерлан Джанабергенов.

Параллельно завод проходит процедуру сертификации для экспорта продукции на рынок Европейского союза, где спрос на органические стройматериалы традиционно высок.

Выход актюбинского завода на проектную мощность станет реальным вкладом предприятия в укрепление индустриального каркаса республики и развитие отечественного производства, на чем регулярно акцентирует внимание Глава государства. По мере освоения внутреннего рынка и прохождения международных сертификаций проект имеет все шансы стать успешным примером глубокой переработки сырья.

#Актобе #завод #за строкой Послания #KazFelTec

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