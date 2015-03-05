Освоили тренды экономической науки Свежий выпуск 658 Жубаныш БАЙГУРИНОВ

Обучение проводилось в рамках договора о сотрудничестве между вузами по магистерской программе «Экономика и управление бизнесом» с целью освоения дисциплины «Экономическое развитие и современные концепции». В ходе стажировки магистранты ознакомились с деятельностью кафедры «Экономика и финансы» факультета экономики и экологического менеджмента университета ИТМО, принимали участие в международной научной и учебно-методической конференции Академии методов и техники управления, посетили лекции ведущих ученых-экономистов. На занятиях актюбинцы закрепили теоретические знания на практике, ознакомились с новейшими достижениями в области экономической науки.

Университет ИТМО располагает современной материально-технической базой и оснащен богатой научной библиотекой, где магистранты собрали дополнительные материалы для написания диссертаций по теме исследования. По завершении научной стажировки обучающиеся получили сертификаты. Все ее участники считают, что стажировка прошла успешно, на высоком уровне. По мнению коллег из Санкт-Петербурга, подобное международное сотрудничество не только способствует повышению эффективности обу­чения магистрантов, но и служит одним из необходимых элементов развития научных исследований, укрепления межвузовских интеграционных процессов.



