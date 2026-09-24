От 30 до 50 МРП: кто может получить компенсацию как потерпевший от преступления

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

Законодательством четко определены категории граждан, имеющих право на получение денежных средств.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане действует Закон «О Фонде компенсации потерпевшим», направленный на оказание первичной государственной финансовой поддержки гражданам, пострадавшим от наиболее тяжких правонарушений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Данная выплата представляет собой материальную помощь от государства и выплачивается независимо от того, установлен ли виновный, привлечен ли он к ответственности и возместил ли ущерб.

Законодательством четко определены категории граждан, имеющих право на получение денежных средств: несовершеннолетние, ставшие жертвами сексуального насилия, жертвы торговли людьми и пыток; лица, которым причинен тяжкий вред здоровью или которые были заражены ВИЧ/СПИД в результате преступления; а также законные представители (близкие родственники) в случае смерти потерпевшего (перечень статей указан в Законе).

«Выплата является единовременной, а ее размер рассчитывается на основе месячного расчетного показателя (МРП) и составляет от 30 до 50 МРП в зависимости от категории преступлений. Срок давности подачи заявления составляет три года со дня признания лица потерпевшим. Орган уголовного преследования при вынесении постановления о признании лица потерпевшим обязан письменно разъяснить ему право на получение компенсации из Фонда и порядок обращения. Подать заявление с указанием банковского счета можно следователю (дознавателю), ведущему дело. Выплата осуществляется Казначейством в безналичном порядке после формирования процессуального пакета документов», – проинформировали в надзорном органе.

Там же добавили, что получение данной финансовой помощи не лишает гражданина права требовать от виновного лица полного возмещения материального и морального вреда в судебном порядке.

За подробными разъяснениями граждане могут обращаться в правоохранительные органы по месту ведения уголовного дела.

#Генпрокуратура #преступление #компенсация #потерпевшие #ЗИП

Популярное

Все
Реальные задачи – конкретные решения
Новый облик старого вокзала
Правовед. Ученый. Наставник
О развитии человеческого капитала
В разгаре уборка картофеля
В Туркестане открылась современная вирусологическая лаборатория
Контроль в безостановочном режиме
Не было сада, и вдруг – дендропарк!
Важные для мегаполиса объекты
Послание грядущим поколениям
Цена легких денег
Будет музыка звучать
Шутов и «Барыс» непобедимы!
С любовью к каждому дню
Исторический рекорд Алексея Луценко
И невозможное возможно!
«Зеленый» вклад
Цифровые активы работают на национальную экономику
Девять военнослужащих ВМС погибли во время учений на Каспии - сообщение МО
От сырья к готовому продукту: переработка АПК в Казахстане выросла в два раза
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Самый длинный погружной тоннель в мире строят в Дании
Проект по производству «зеленого» водорода и аммиака рассмотрят в Казахстане
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка
Более 17 тонн нелегальной рыбной продукции изъяли в Атырау
Пройден экватор, близится финиш
Грандиозная битва пройдет в Астане
Переработка, локализация, высокая добавленная стоимость
Школьники знакомятся со страной
Международный фестиваль AI-кино пройдет в Астане
Казахстан стал одной из немногих стран в мире, узаконивших волонтерство в Конституции – Токаев
Аварий в регионе стало на 35% меньше
От экологической акции к общественной норме: Токаев обозначил новый этап «Таза Қазақстан»
Тупик или точка развития?..
Бренды с местным характером
Грузовики объезжали автоматический весовой контроль в области Жетісу
Неотъемлемая часть национального характера
В Казахстане формируется новая модель подготовки кадров
Кирпич нуринский красный
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Девятиэтажка пойдет под снос
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Уборка раньше срока
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Дорога больших возможностей
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
Шесть крупных инвестпроектов запустят в Алматинской области
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге

Читайте также

По факту гибели военнослужащих на Каспии возбуждено уголовн…
В Актобе вынесли приговор руководителю ИП «Kazenergy»
Цена легких денег
Мошенники обманывают казахстанцев под видом сотрудников Нац…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]