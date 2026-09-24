От 30 до 50 МРП: кто может получить компенсацию как потерпевший от преступления

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В Казахстане действует Закон «О Фонде компенсации потерпевшим», направленный на оказание первичной государственной финансовой поддержки гражданам, пострадавшим от наиболее тяжких правонарушений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Данная выплата представляет собой материальную помощь от государства и выплачивается независимо от того, установлен ли виновный, привлечен ли он к ответственности и возместил ли ущерб.

Законодательством четко определены категории граждан, имеющих право на получение денежных средств: несовершеннолетние, ставшие жертвами сексуального насилия, жертвы торговли людьми и пыток; лица, которым причинен тяжкий вред здоровью или которые были заражены ВИЧ/СПИД в результате преступления; а также законные представители (близкие родственники) в случае смерти потерпевшего (перечень статей указан в Законе).

«Выплата является единовременной, а ее размер рассчитывается на основе месячного расчетного показателя (МРП) и составляет от 30 до 50 МРП в зависимости от категории преступлений. Срок давности подачи заявления составляет три года со дня признания лица потерпевшим. Орган уголовного преследования при вынесении постановления о признании лица потерпевшим обязан письменно разъяснить ему право на получение компенсации из Фонда и порядок обращения. Подать заявление с указанием банковского счета можно следователю (дознавателю), ведущему дело. Выплата осуществляется Казначейством в безналичном порядке после формирования процессуального пакета документов», – проинформировали в надзорном органе.

Там же добавили, что получение данной финансовой помощи не лишает гражданина права требовать от виновного лица полного возмещения материального и морального вреда в судебном порядке.



За подробными разъяснениями граждане могут обращаться в правоохранительные органы по месту ведения уголовного дела.