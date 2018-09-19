Происшествия
От 500 тысяч до 17 млн тенге отдали 15 астанчан мошеннице
В следственном отделе районного управления внутренних дел ДВД Астаны проводится досудебное расследование в отношении 35-летней женщины. Входя в доверие граждан, она обманным путем совершала хищение денежных средств на крупные суммы, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

Под предлогом участия в тендере по поставке товаров в детские дома нескольких регионов Казахстана гражданка Ж. обманным путем вовлекала граждан вкладывать деньги. Сумма вложения обманутых ею граждан варьируется от 500 тысяч до 17 млн тенге. Кроме того, доверчивым гражданам были обещаны ежемесячные выплаты процентов (от 10 до 20%) в зависимости от вложенной суммы.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК "мошенничество". В полицию уже обратились 15 человек по факту мошенничества и не исключено, что число потерпевших может быть и больше.

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