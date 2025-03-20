От 7 до 12 лет: суд над бывшим вице-министром культуры и спорта близится к завершению

Ерлан Кожагапанов предстанет перед судом по обвинению в хищении более одного миллиарда тенге, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: архив КП

Заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Дархан Куракбаев в кулуарах заседания Сената рассказал о завершении следствия и передаче уголовного дела в суд.

Кожагапанов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере совместно с руководителем компании-подрядчика.

Судебный процесс находится на заключительной стадии. Размер ущерба составляет более 1 млрд тенге. Согласно предъявленному обвинению ему грозит тюремное заключение сроком от 7 до 12 лет.

«Суд в активной фазе и находится на стадии завершения. Срок по статье, инкриминируемой Кожагапанову составляет от 7 до 12 лет. Суд примет решение с учетом всех обстоятельств и будет открытым», – добавил Дархан Куракбаев.

Напомним, что 1 марта 2024 года Антикором был арестован бывший вице-министр культуры и спорта Ерлан Кожагапанов.

Позже стало известно о том, что уголовное дело экс-высокопоставленного чиновника было передано в суд.