От административных методов к экономическим стимулам

В Послании народу от 8 сентября 2025 года Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил цифровую трансформацию и внедрение искусственного интеллекта в качестве стратегических приоритетов развития страны. Особое значение в этом процессе приобретает модернизация реального сектора экономики, в том числе агропромышленного комплекса, где новые технологии способны обеспечить рост произ­водительности труда и доходов населения.

Как отмечает президент Ассоциации кластерного развития Казахстана док­тор экономических наук Сакен Еспаев, переход к новой экономической модели требует комплексных структурных преобразований, в том числе развития конкуренции, внедрения современных управленческих решений, укрепления связей между наукой и производством, а также создания благоприятных условий для малого и среднего бизнеса.

Эксперт предлагает установить конкретные ориентиры развития агропромышленного комплекса. В частности, ежегодный рост производительности труда должен составлять 7–8%, а доходов работников отрасли – 4–5%. Для достижения этих показателей необходимо разработать дорожную карту с указанием резервов, сроков осуществления мероприятий и ответственных исполнителей в каждом регионе.

При этом одним из главных препятствий остается недостаточная эффективность действующих механизмов управления. Существующая система по-прежнему во многом ориен­тирована на централизованные решения, тогда как регионы нуж­даются в большей самостоя­тельности и экономических стимулах.

– Основная проблема слабости экономики – низкая ответственность исполнителей и слабый контроль. Нужны реформы, направленные на рост произ­водительности труда, привлечение инвестиций и внедрение новых технологий взамен теряющего актуальность перераспределения сырьевой ренты, – подчеркивает Сакен Еспаев.

Одним из способов решения этой пробле­мы может стать создание так называемых умных регионов, где управление экономикой будет строиться на цифровых технологиях, анализе данных и развитии производственной коопе­рации. Такой подход предполагает объединение фермерских хозяйств, перерабатывающих предприятий, логис­тических компаний, научных организаций и образовательных учреждений в единую систему.

По расчетам эксперта, развитие клас­терной кооперации способно обеспечить рост производительности труда на 5–6% и снижение цен на продукцию на 3–4% благодаря сокращению посреднических звеньев и оптимизации логистики. Одновременно хозяйствующие субъекты получат возможность расширять произ­водство, внедрять инновации и увеличивать доходы работников.

В качестве примера приводится опыт Китая, где развитие сельских территорий сопровождалось внедрением современных технологий, кооперацией аграрных производителей и расширением переработки сельскохозяйственного сырья. В частности, применение технологий умного сельского хозяйства позволило на отдельных объектах повысить произ­водственные показатели теплиц на 33% и сократить трудозатраты на 12%.

– Китайская модель – это сочетание кооперации и кластеров, переработки, цифровых продаж и господдержки. Она строится на принципе «производи, перерабатывай, продавай сам». Такой подход способен превратить казахстанские районы в самодостаточные региональные экономические центры, – считает эксперт.

Для этого предлагается создавать технологические деревни, smart-фермы, производственные кластеры и компакт­ные цифровые предприятия. Одним из вариантов может стать объединение опорного села с близлежащими населенными пунктами в радиусе 10–15 км. Такая кооперация позволит совместно использовать инфраструктуру, оборудование, логистические мощности и трудовые ресурсы.

Важнейшим условием модернизации АПК должно стать развитие науки. Сегодня научные исследования и производственные потребности предприятий зачастую существуют обособленно. Недостаточное финансирование прикладных разработок, отсутствие современных технологических служб и слабая коммерциализация инноваций ограничивают возможности отрасли.

Для решения этих проблем предлагается создавать при региональных университетах и научно-исследовательских институтах инновационно-образовательные кластеры, развивать инженерные центры и формировать единую базу перспективных научных проектов. При этом государственный заказ на исследования должен ориентироваться, прежде всего, на конкретные потребности сельскохозяйственных предприятий.

– Необходимо перед учеными ставить совершенно конкретные практические задачи и стимулировать спрос на научные исследования. Для повышения их эффективности нужно добиться того, чтобы министерства, ведомства, нацио­нальные компании и акиматы формировали государственный заказ на научно-технические проекты в АПК, – отмечает Сакен Еспаев.

Отдельное внимание необходимо уделить подготовке кадров. В регионах предлагается развивать образовательные программы в области инжиниринга, цифровизации,­ искусственного интеллекта и современных аграрных технологий. Одновременно требуется совершенствовать систему профессиональных стандартов и переподготовки специалистов.

Не менее важны экономические стимулы для внедрения инноваций. В частнос­ти, предлагается предоставлять льготные долгосрочные кредиты и гранты предприятиям, осваивающим новые технологии,­ а также расширять налоговые вычеты на расходы, связанные с научными исследованиями и разработками.

Одно из предложений касается снижения стоимости кредитных ресурсов для инновационных предприятий до 3–4%. Кроме того, рассматривается дифференцированный подход к налогообложению приоритетных производств, включая временное освобождение отдельных предприятий от некоторых налогов на период становления бизнеса.

Другим важным направлением остается импортозамещение. Несмотря на наличие значительного сельскохозяйственного потенциала, Казахстан продолжает зависеть от поставок ряда продовольственных товаров и продукции с высокой добавленной стоимос­тью. Среди основных причин данной ситуации называются технологическое отставание, изношенность оборудования, недостаточная кооперация предприятий и дефицит квалифицированных кадров.

Изношенность оборудования на отдельных производствах, согласно приведенным оценкам, достигает 43–80%. Это ограничивает возможности отечествен­ных предприятий конкурировать с зарубежными­ поставщиками как по себестоимости, так и по качеству продукции.

В этой связи предлагается разработать региональные дорожные карты импортозамещения с учетом производственного потенциала каждой области. Приоритетными направлениями должны стать модернизация пищевой промышленности, развитие переработки сельскохозяйственного сырья, внедрение современных стандартов качества и создание собственной инжиниринговой базы.

– Вопрос заключается в том, кто и как должен организовать импортозамещение. Если надеяться на то, что это сделает частный бизнес, то ожидание может затянуться надолго. Поэтому данными вопросами должны заниматься акиматы в регионах, – убежден эксперт.

Местным исполнительным органам предлагается не только определять перспективные­ направления производства, но и содействовать формированию гарантированного спроса на отечественную продукцию, привлечению инвесторов и созданию совместных предприятий.

Отдельным инструментом может стать офсетное сотрудничество. При закупке зарубежного высокотехнологичного оборудования предлагается предусматривать условия по созданию местных сервис­ных центров, организации производства зап­частей и расходных материалов, обу­чению казахстанских специалистов и передаче технологий.

Развитие отечественного производства непосредственно связано и с решением проблемы продовольственной инфляции. Среди факторов роста цен выделяются низкая производительность труда, высокие транспортные и энергетические издержки, недостаточная конкуренция и наличие многочисленных посредников между производителями и конечными потребителями.

Сокращение посреднических цепочек за счет кооперации фермеров, логистичес­ких компаний и торговых организаций способно снизить себестоимость продукции и сделать продовольственные товары доступнее для населения. По предварительным расчетам, внедрение новых моделей организации бизнеса и технологий глубокой переработки сырья может обеспечить снижение производственных затрат на 5–7%.

– С инфляцией на продовольственные товары бороться нужно повышением эффективности, снижая издержки, обеспечивая рост производительности труда, внедряя новые технологии и рыночные формы бизнеса в АПК, – подчеркивает Сакен Еспаев.

Вместе с тем экономическая модернизация невозможна без улучшения делового климата. Сохраняющиеся административные ограничения, высокая доля теневой экономики и избыточное присутствие государства в отдельных сегментах рынка сдерживают развитие предпринимательства и препятствуют эффективному распределению инвес­тиций.

Для устранения существующих ограничений предлагается ускорить цифровизацию государственных услуг, упрос­тить процедуры лицензирования и регистрации бизнеса, расширить доступ предпринимателей к инфраструктуре и мерам господдержки. Одновременно необходимо повысить ответственность местных исполнительных органов за результаты экономической политики.

В частности, предлагается внедрять систему оценки эффективности работы региональных органов управления на основе конкретных показателей производительности труда, занятости, инвестиционной активности и роста доходов населения. Это позволит перейти от формального исполнения программ к оценке их реального влияния на экономику.

По расчетам эксперта, развитие конкуренции и выход бизнеса из теневого сектора способны дополнительно обеспечить прирост экономики на 1,1% в год, а технологическое обновление действую­щих производств – еще на 0,9%.

В конечном счете предлагаемая модель предполагает переход от преимущественно административных методов управления к системе экономических стимулов, в которой государство создает необходимые условия, а бизнес, наука и регионы становятся непосредственными участниками модернизации. При этом главным критерием успешности преобра­зований должны стать не количество реализованных программ и объемы освоенных средств, а реальные изменения в эффективности производства, конкурентоспособности предприятий и благосостоянии населения.