От Акмолинска... до Нур-Султана

К 30-летию Независимости Национальный архив РК презентовал фотоальбом, посвященный столице, и открыл выставку «Тәуелсіздік тұғыры» собственных документов и материалов, а также замечательных работ фотографов Игоря Бургандинова, Нурмухамада Имамова и Радмира Фахрутдинова.

В фотоальбоме использованы уникальные снимки из фондов Национального архива, личного фотографа Премьер-министра Шукура Шахая, фотокорреспондентов Орынбая Балмурата («Егемен Қазақстан»), Игоря Бургандинова («Казахстанская правда»), Владимира Курилова.

– Первый Президент Нурсултан Назарбаев неоднократно отмечал, что наша новая столица – светлая и благородная – стала для отечества провозвестницей будущего. Здесь, на древней земле Сары-Арки, родилась не просто столица. Это колыбель будущего страны. История главного города и судьбы казахстанцев неотделимы друг от друга, – сказал на презентации депутат Мажилиса Парламента РК Дархан Мынбай.

По словам председателя Комитета по делам архивов и управления документацией Министерства культуры и спорта РК Куата Бораша, главная цель фотоальбома – наглядно показать историю становления и развития Нур-Султана. Ведь память о создании новой столицы нам нужно донести будущим поколениям, и роль Национального архива в этом деле незаменима.

– За годы независимости столица изменилась до неузнаваемос­ти. Сменилось название, почти в 4 раза увеличились население и площадь, воплощаются самые грандиозные проекты, – напомнил заместитель акима столичного района «Есиль» Қыдырбек-ұлы Дәрменияр Алғатбекұлы.

– Надеемся, что фотодокументы о городе Нур-Султане будут способствовать формированию у молодого поколения казах­станского патриотизма, чувства уважения к национальным ценностям, воспитанию национального духа, – говорит директор Национального архива Сагила Нурланова.

По ее словам, история столицы в фотографиях расположена в хронологической последовательности, в зависимости от названия города в различные исторические периоды.

Директор архива также представила авторов нынешнего фотоальбома. Так, Шукур Шахай работал фотокорреспондентом алматинской «Вечерки», респуб­ликанской газеты «Егемен Қазақстан», сейчас он в команде Премьер-министра. Он умеет видеть обыкновенное, но находить в каждом снимке особое очарование. Ему посчастливилось, к примеру, снимать события, происходившие 4 июня 1992 года, когда утверждались гимн, герб, флаг независимого Казахстана. В работах этого замечательного мастера фотографии показана величайшая роль Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева в становлении главного города страны.

На снимках Орынбая Балмурата – история страны и ее Первый Президент Нурсултан Назарбаев. И здесь не только официальные визиты и встречи на высшем уровне, но и много кадров, запечатлевших строительство столицы.

Еще один автор фотоальбома Игорь Бургандинов родился в Акмолинске в 1957 году. С юности серьезно увлекся фотографией. Был участником и призером выставок в Москве, Минске, Вильнюсе, Кустанае, Абердине (Шотландия), Эпсоме (Англия). Работы Бургандинова постоянно публиковались в республиканской прессе, а также в ряде английских изданий. Сейчас он ведущий фотокорреспондент газеты «Казахстанская правда» и постоянный участник выставок, проводимых в рамках культурных программ Казахстана в различных странах мира. Снимки Игоря опубликованы во многих книгах и фотоальбомах, посвященных столице, Акмолинской области и Казахстану, а также использованы для иллюстрации книги Нурсултана Назарбаева «В сердце Евразии».

Некоторые его работы, посвященные столице Казахстана, можно увидеть и на выставке «Тәуелсіздік тұғыры». Вместе с ними представлены фотографии казахстанского журналиста, крае­веда, участника Великой Отечественной войны Нурмухамада Имамова и фотокорреспондента газет «Литер», «Айкын» Радмира Фахрутдинова.

Знаменитый фотограф Нурмухамад Имамов снимал Акмолинск с начала 1950-х годов, работал корреспондентом газеты «Акмолинская правда», затем «Целиноградская правда». Он также регулярно публиковал свои снимки в республиканских газетах «Коммунизм нуры», «Казахстанская правда» и за многие годы собрал большой личный архив фотографий и документов.

– Все свободное время Нурмухамад отдавал съемкам улиц, домов, районов Целинограда, – говорит его сын Ринат Имамов. – Сносят ли старые дома или начинается новая стройка – отец уже рядом, фотографирует, чтобы ни один штрих из жизни нашего города не остался незамеченным. Снимал с крыш домов, поднимался на трубы котельных, ни один миг истории города не хотел упустить. Он словно догадывался, на месте Целинограда будет новая столица Казахстана, и хотел сохранить ее предысторию новым поколениям.

Вглядываемся в снимки Нурмухамада Имамова: вот строится микрорайон «А» на правобережье нынешней столицы, он еще не заселен, а вот малыши 1960 года рождения в роддоме. Когда началось освоение целины, приехали строители из Москвы, Ленинграда, город на глазах стал менять свое лицо, и эти перемены запечатлел фотоаппарат Имамова. Скорость строительства Целинограда в 1960-х годах завораживала не только местных жителей, но и всю страну. Жилые дома, привезенные в разобранном виде из Ленин­града, собирались за считанные недели. И ведь стоят до сих пор!

И несколько слов о замечательном фотографе Радмире Фахрутдинове, представившем на нынешней выставке яркие, позитивные и запоминающиеся образы нашей столицы. Он так же, как и многие казахстанские мастера фотографии, родился в Акмолинске, в годы независимости учился в Нью-Йоркском институте фотографии, работал в European pressphoto agency. Сейчас все свое умение он направил на создание фотолетописи своего родного города – Нур-Султана.