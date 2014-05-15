От Актюбинска до Лондона

Для определения точной даты начала первых соревнований по велосипедному спорту в Казахстане сотрудники рес­публиканской федерации велосипедного спорта проделали огромную изыскательскую работу.

По словам вице-президента, генерального секретаря ОО «Казахстанская федерация велосипедного спорта» Кайрата Айтикенова, предварительно об этом событии было уже известно. Но необходимы были документальные подтверждения: источники, архивные данные, воспоминания очевидцев.

Благодаря усилиям энтузиастов постепенно стала складываться мозаика из ярких событий, дат, имен спортсменов и тренеров. Так, 10 лет назад в интервью газете «Эврика» заведующий кафедрой спортивных дисциплин Актюбинского государственного пединститута Бахытжан Есжанов утверждал: «6 июля 1914 года на одном из сабантуев актюбинские купцы и татарское общество «Джамгиати Хайрия» впервые включили в программу городского праздника велосипедные гонки. Золотую медаль завоевал инструктор татарской трудовой школы (по другим данным, преподаватель гимнастики мусульманской школы, возможно, это одно и то же) Сибагат Забиров».

Тогда же он сделал предположение о том, что это была первая медаль, врученная спортсмену на территории Казахстана по этому виду соревнований. Медаль была прямоугольной формы. На лицевой стороне изображен велосипед, на тыльной – надпись: «I Приз за велосипедные гонки С. Забирову. Сабантуй. Актюбинск, 6 июля 1914 года». Медаль была отлита из чистого золота весом 15 граммов. К колодке она прикреплялась с помощью короткой цепочки. Далее Б. Есжанов привел биографические данные первого чемпиона по велосипедным гонкам. Но об этом чуть позднее…

Одних этих фактов для официального объявления даты рождения велосипедного спорта в Казахстане, планирования мероприятий, посвященных вековому юбилею, было недостаточно. И вот недавно директор областной ДЮСШ «Юность» Александр Грибовский с коллегами по просьбе Казахстанской федерации велоспорта в архивах Актобе обнаружили двухнедельный литературно-хозяйственный журнал «Актюбинский городской вестник» № 19 от 17 июля 1914 года, отпечатанный в типографии «Культура». В нем как раз было упоминание о проведении первых в Казахстане соревнованиях велосипедистов.

Федерация велоспорта любезно предоставила редакции ксерокопии 14-й и 15-й страниц этого журнала, где в статье «Сабантуй» автор под интригую­щим псевдонимом Двигатель подробно рассказал о подготовке и проведении праздника, организованного на пожертвования местных купцов и рядовых граждан. Его инициатором, сообщал автор, выступил один из авторитетных и преуспеваю­щих горожан – А. Хусаинов.

Выделяя деньги на первоначальные расходы, меценат сказал: «Семя, упавшее на хорошую почву, даст плоды. Доб­рый совет, данный добрым людям, принесет пользу». Поч­ва оказалась действительно благодатной. Для проведения праздника под председательством В. Усманова был создан оргкомитет в составе Ф. Забирова, М. Далатказина, А. Абд­рашитова, Х. Губайдуллина и Г. Сагадиева.

6 июля 1914 года в 2 часа дня на ярмарочной площади, запруженной народом, развернулись состязания борцов, силачей, бегунов. Палатки оказались переполненными. Добрая половина публики была без билетов. Конт­роль оказался совершенно невозможен. Особенно потешились зрители, наблюдая за скачками верблюдов. В бегах рысаков первым пришел грациозный жеребец Черкасова, значительно опередивший своих соперников. На втором месте была кобылица купца Г. Шевченко, на третьем – жеребец Ф. Забирова. В другом виде соревнований первый приз достался иноходцу Г. Фадеева, а в общей народной скачке отличился «джуйрюкъ» Г. Жубаева. Зрелищными и увлекательными были состязания велосипедистов, в которых победил Сибагат Забиров.

Теперь подробнее расскажем о первом чемпионе Казахстана по велоспорту. Тем более что сохранились воспоминания очевидцев, на которые ссылался как преподаватель Бахытжан Есжанов, так и другие авторы. Отраден тот факт, что удалось найти фотографию Сибагата Забирова в более позднем возрасте, которую предоставил ветеран спорта Борис Синев из Алматы.

Свою трудовую деятельность Сибагат Забиров начинал в одном из торговых предприятий Темира счетоводом. Там час­то проводили ярмарки. В них участвовали купцы из Средней Азии, России и Англии. В начале ХХ века на рынке появились велосипеды, пользовавшие­ся большим спросом у населения. Между Актюбинском и Темиром не было железнодорожного сообщения, поэтому С. Забиров купил велосипед английской фирмы «Дукс». Для заключения сделок ему еженедельно приходилось ездить из Темира в областной центр, преодолевая около 160 км. Для него это было своеобразной тренировкой.

Затем Забиров переехал в Актюбинск и устроился работать преподавателем гимнастики в первой мусульманской школе. Спортивные занятия тогда были в диковинку, и Сибагату пришлось приложить немало усилий, чтобы доказать их необходимость. На него косились муллы, подтрунивали коллеги-преподаватели. Но со временем у него появились последователи.

К известию о том, что на Сабантуе будет проведено открытое первенство города по велогонкам, Сибагат отнесся положительно, но принял участие в нем скорее из любопытства, не думая о победе и призах. В гонке состязались 12 любителей велоспорта. У всех были новенькие велосипеды немецкого либо английского производства, и лишь Сибагат Забиров вышел на старт на видавшем виды «Дуксе».

Расстояние в три круга по три версты каждый (около 10 км) спортсмены преодолевали по улицам города. На финише члены комиссии, состояв­шие из самых достойных и почитаемых горожан, и предположить не могли, что на последнем круге со значительным преимуществом первым пересечет линию финиша С. Забиров, на которого, как говорится, никто «не ставил». Так учитель гимнастики стал золотым чемпионом первых на территории Казахстана соревнований по велосипедному спорту.

По воспоминаниям актюбинского болельщика Шамиля Бахтиярова, Сибагат Забиров до глубокой старости не утратил любви к своему увлечению и ездил на велосипеде в любую погоду. Жил он в Актюбинске в районе «Малышки» на улице Кубанской, 15. Этот дом стоит и поныне.

Окончание следует

Максут ИРЖАНОВ, m.irzhanov@kazpravda.kz