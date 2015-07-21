От аквацентра до товарного производства 613 Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

Урал издавна славился красной или, как ее называли, царской рыбой. Река, как никакая другая, по температурному режиму и скорости течения подходит для нереста. Поэтому вполне заслуженно называлась «роддомом осетровых». Но уже много лет в Урале, протекающем по территории Приуралья, этой рыбы нет. Поэтому единственный выход – в ее искусственном разведении. Уникальная технология выращивания осетровых в условиях замкнутого водообеспечения и изготовления необходимого для этого оборудования разработана учеными ЗКАТУ­ им. Жангир-хана в сотрудничестве с АО «Национальный научно-технический холдинг «Парасат».

У самых истоков реализации проекта стоял его руководитель, кандидат биологических наук, профессор, ныне ректор вуза Нурлан Сергалиев.

– Все началось с того, что по инициативе Главы государства в вузах страны создано 15 инженерных лабораторий, – рассказывает он. – Мы также участвовали в конкурсе, выиграли его, и одна из лабораторий была оборудована в ЗКАТУ. На ее базе создали научно-исследовательский институт, оснащенный современными приборами, измерительной и испытательной аппаратурой самого высокого класса точности. Научные исследования проводятся по нескольким направлениям. Это биотехнологии, экологический мониторинг окружающей среды, ихтиология и искусственное воспроизводство рыб. Затем был сдан в эксплуатацию специализированный аквацентр, где многогранная работа не только поставлена на научную основу, но и проводится с применением самых последних достижений в этой отрасли.

Полученные уральскими учеными результаты позволили сформировать собственное ремонтно-маточное стадо осетровых и их гибридов. Уникальна и технология получения пищевой икры прижизненным способом. Для исследования развития репродуктивной системы используется метод ультразвуковой диагностики. Сейчас это единственное в Казахстане легальное производство черной икры.

Еще одно немаловажное направление реализации проекта – подготовка специалистов. Студенты и магистранты имеют возможность на практике работать с осет­ровыми и их гибридами. Одновременно ими приобретаются навыки научно-исследовательской работы. Сотрудники вуза проходили обучение и стажировку в Астраханском государственном техничес­ком университете, Московской сельскохозяйственной академии им. Тимирязева, Новосибирском государственном аграрном университете, южном научном центре РАН в городе Ростове, а также в Германии, Голландии, Вьетнаме. Применяя уже имеющийся мировой опыт и собственную методику, коллектив ученых предложил инновационную схему интенсивного выращивания осетровых с оптимальным режимом кормления, механической очистки и биологической фильтрации воды для удаления загрязняющих веществ.

– Разработана новая рецептура полноценного гранулированного комбикорма с учетом условий водной среды, – продолжает Нурлан Хабибуллович. – Обеспечен постоянный контроль за всем технологическим процессом. Причем весь цикл от икринки до икры достаточно экономичен. Вода проходит 6 циклов очистки и используется заново. Просчитан оптимальный расход электроэнергии. Поэтому с учетом высокой стоимости конечного продукта проект имеет достаточно высокий потенциал для его тиражирования.

Помимо ЗКАТУ, новые подходы к искусственному выращиванию осетровых успешно апробированы на опытно-промышленном участке садкового рыбоводства с использованием теплых сбросовых вод Карагандинской ГРЭС-2 на базе крестьянского хозяйства «Натур Продукт». Во время одной из рабочих поездок по Западно-Казахстанской области Президент Нурсултан Назарбаев посетил опытно-промышленный участок индустриального рыбоводства ЗКАТУ и одобрительно отозвался о работе ученых, поддержанной на государственном уровне. Глава государства одновременно отметил, что к подобным начинаниям должны подключаться отечественные предприниматели, что послужило отправной точкой для государственно-частного партнерства.

ТОО «Ордабасы Групп» принимало участие в проекте со стадии опытно-промышленных испытаний и реализации новых технических решений, а затем стало инвестором следующего этапа его развития. Сейчас инвесторы рядом с научно-учебным центром ведут строительство комплекса по производству товарной рыбы и пищевой икры. Одновременно в нем будут внедряться самые последние научные разработки, направленные на сохранение и приумножение популяции осетровых. Нельзя не упомянуть и еще об одном важном достижении. Именно в ЗКАТУ сформирована коллекция, насчитывающая самое большое количество видов осетровых. Это севрюга, шип, белуга, русский и сибирский осетр, стерлядь, а также их высокопродуктивные гибриды – бестер, стербел, остер. В перспективе аквакультурный комплекс сможет обеспечивать товарные хозяйства необходимым рыбопосадочным материалом.

Значимым направлением проекта является и восстановление популяции осетровых в естественной среде. Ученые доказали, что наиболее оптимален выпуск молоди в среднем течении Урала. Как известно, казахстанские рыбозаводы работают в его устье, но этого явно недостаточно. Ведь рыба обладает наследственной памятью. Чтобы дать потомство, она обязательно возвращается туда, где впервые попала в реку. В природе нет излишеств, она лучший учитель и советчик. Ведь не зря прежде осетровые «поднимались» на нерест, преодолевая против течения сотни километров. Подросший и набравший сил в условиях пресной воды малек более жизнеспособен. Эту функцию уникальной реки, считают ученые ЗКАТУ, можно и нужно восстановить.

Что же касается искусственного выращивания, то у рыбоводов большие планы. Прежде всего это селекционное направление. То есть из всех полученных особей для продолжения потомства и закрепления генетических особенностей отбираются самые высокопроизводительные и жизнестойкие. Со следующего года намечена работа по разведению креветок и таких востребованных и одновременно неприхотливых видов рыбы, как сом и телапия. В обучающем процессе также понадобятся корректировки. Для рыбоводческих комплексов нужны электрики, химики, инженеры и ветеринары, обладающие специальными знаниями.

– Технологии по искусственному воспроизводству рыбы успешно используются в странах Западной Европы, южноамериканского региона, Китае и многих других, – говорит Нурлан Сергалиев. – Промышленные формы ведения рыбного хозяйства входят в постоянную практику. Ведь не добывает же человек мясо охотой, а овощи и фрукты – собирательством. Пришло время и рыбу выращивать. Тем более такую востребованную, как осетровые породы. Это гораздо выгоднее и эффективнее с точки зрения охраны природных ресурсов. Поэтому работа наших ученых вполне созвучна задачам, которые ставит Президент, говоря о том, что образование, наука и инновации должны развиваться в одной плоскости и являться основными ориентирами развития личности и государства, а вклад вузов трансформироваться в конкретные проекты, реализуемые с участием талантливой молодежи. Думаю, что профессия не только ихтиологов, которых мы обучаем, но и осетроводов уже в недалеком будущем будет пользоваться широким спросом. Поскольку, без всякого преувеличения, можно утверждать, что осетровые – достояние нашей республики.



