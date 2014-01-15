Экономика
От «Алатау» до «Москвы»

06 Вчера произведена сбойка ее правого перегонного тоннеля на станции «Москва». Это событие стало знаковым для всех работников АО «Алматыметрокурылыс», ведущих активную, а главное – плодо­творную работу по возведению первого пускового комплекса второй очереди метро протяженностью 2,74 км. Сюда входят станции «Сайран» и «Москва». 

Старт этим работам дала проходка правого перегонного тоннеля от станции «Алатау» до станции «Сайран» еще в апреле 2011 года. Строительство левого же перегона начато в январе 2012-го. За это время от оборотного съезда на станции «Алатау» до станции «Москва» на правом тоннеле было пройдено 2 226 метров, на левом – 1 788. 

Новая сбойка, глубина которой составила 11 м, позволит начать работы по прокладке необходимых инженерных коммуникаций. Финансирование первого пускового комплекса второй очереди алматинского метрополитена ведется из республиканского бюджета, тогда как затраты на выкуп сносимых домостроений и пуско-наладочные работы покрываются городским бюджетом. 

– Строительство алматинской подземки идет ударными темпами. Этому способствуют высокий профессионализм метростроевцев и огромная поддержка со стороны Главы государства, – отметил аким Алматы Ахметжан Есимов, обращаясь к участникам торжественной церемонии. – Метро становится любимым видом транспорта горожан. Количество пассажиров с каждым годом растет – в 2013 году его услугами воспользовались 6,6 миллиона человек. Наша задача – до конца года завершить строительство этих двух станций и запустить их в эксплуатацию. 

Выполнение этой задачи даст возможность выйти на спальные районы, что, естественно, увеличит пассажиропоток. В дальнейшем метро будут пробивать к западным границам города. Здесь для удобства въезжающих в Алматы гостей планируется построить новый автовокзал с большим паркингом, где в целях экономии времени можно будет оставить свою машину и воспользоваться услугами самого быстрого и комфортного вида общественного транспорта. 

Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы
фото Бориса БУЗИНА 

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