От антикризисной повестки – к стратегии развития

Гендиректор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве при МГУ Сергей Рекеда рассказал об особенностях выборов в Казахстане и России. Материал опубликован в Izvestia.ru.
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В Казахстане на финишную прямую выходит парламентская избирательная кампания, опыт которой будет полезен и для российской предвыборной гонки, отстающей лишь на несколько месяцев. И дело не только в том, что Россия и Казахстан – соседи, союзники со схожими политическими и экономическими моделями.
Выборы в обеих странах проходят досрочно в условиях не лучшей социально-экономической конъюнктуры и в контексте роста глобальной нестабильности. Несмотря на это, избирательная кампания в Казахстане развивается максимально стабильно. Срочность выборов в данном случае не должна вызывать вопросов у искателей сенсаций или заговоров. Это не более чем дань определенной политической традиции Казахстана – ни один из созывов Мажилиса не работал весь срок. Гораздо важнее в данном случае то, что в рамках предвыборной гонки удалось не допустить серьезного влияния на политический процесс ни извне, ни со стороны радикалов и маргиналов внутри страны – политический процесс развивается в штатном режиме.
Подобный опыт в нынешних условиях, без сомнений, будет полезен и России. Особенность нынешней избирательной кампании в Казахстане заключается в том, что главные претенденты на попадание в Мажилис, и прежде всего президентская "Нур Отан", действуют не реактивно, а превентивно. Политики сосредоточились не только на купировании симптомов кризиса – ставка была сделана на четкую программу стратегического развития и пять институциональных реформ, которые должны обеспечить устойчивое развитие Казахстана: реформа модели государственной службы, увеличение прозрачности правоохранительной системы, индустриализация и экономический рост, основанный на диверсификации производства, укрепление казахстанской гражданской идентичности и в итоге – переход к открытому, подотчетному населению государству.
При этом отдельный инструмент для активизации экономического роста в программе президента Нурсултана Назарбаева – углубление евразийской интеграции. Одна из главных задач на этом направлении – упрощение тарифной политики в рамках Евразийского экономического союза. Результатом стратегии должны стать не просто эфемерные макроэкономические показатели, а конкретные новые 3–4 продукта, ориентированные на экспорт за рубеж.
Показательно, что относительно этого стратегического курса в целом существует консенсус как на уровне общества, так и среди главных политических сил страны, среди которых помимо "Нур Отана" еще демократическая партия "Ак жол" и Коммунистическая народная партия Казахстана. Вряд ли это единство нарушат выразители интересов села – партия "Ауыл" – в случае прохождения в результате выборов в Мажилис.
У других же партий, участвующих в предвыборной гонке, по сути, шансов пройти в парламент страны вовсе нет. Так, например, партия "Бирлик", сформировавшаяся в своем нынешнем виде в 2013 году, до сих пор слабо представлена в медиаполе страны. В свою очередь, Общенациональная социал-демократическая партия не имеет ни ярких "локомотивов" своей кампании, ни серьезной финансовой основы для участия в выборах. Однако о "бронзовении" парламента страны в данном случае речи не идет. Выполнению поставленных Президентом глобальных задач должно способствовать серьезное обновление Мажилиса. Если учесть, что новый состав нижней палаты Парламента Казахстана останется все же трехпартийным, а подавляющее большинство голосов получит главная политическая сила страны "Нур Отан", то в соответствии с уже поданными партийными списками нижняя палата обновится примерно на две трети.
Очевидно, ставка делается на укрепление элиты за счет нового поколения амбициозных политиков, способных решать нетривиальные задачи. Для России сегодня это, безусловно, актуальный опыт, который можно и нужно заимствовать, потому что он позволяет выйти за рамки тактических действий. Активная позиция Москвы на международной арене, кризис отношений с западными странами не оставляют сомнений в том, что по мере приближения выборов попытки дестабилизировать ситуацию внутри страны будут лишь усиливаться. Напряженная экономическая ситуация и связанные с этим непопулярные, но необходимые меры предоставляют более чем достаточное пространство для провокаций.
Выходом из этой рискованной ситуации может служить лишь четкая артикуляция долгосрочных планов развития. Пережидать кризис и сосредоточиться лишь на тушении пожаров в надежде, что огонь перестанет расползаться, – заведомо проигрышная позиция. Необходимо делать ставку на новые источники развития. Как и в случае с Казахстаном, таким источником для России должно стать прежде всего развитие экономической кооперации со своими евразийскими партнерами, даже несмотря на то, что целесообразность ЕАЭС многие "доброжелатели" в условиях кризиса ставят под сомнение. Устойчивое экономическое развитие, скоординированное со своими главными союзниками, должно не отставать, а быть основой активной деятельности в международных отношениях. Поэтому перенос акцентов с преимущественно антикризисной повестки предвыборной кампании на стратегическую как в России, так и в Казахстане снижает эффект влияния со стороны деструктивных политических сил и придает устойчивость политической системе. Через период глобальной внешней нестабильности успешно может пройти лишь внутренне стабильное и консолидированное глобальными задачами общество.