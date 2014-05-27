От Астаны до Караганды

Спорт
749

Первый же день чемпионата был отмечен двумя рекордами Азии. Их авторами в гонке гит среди юниоров стали южнокореец Джунг Джиги и малазийский велогонщик Мохд Зонис Мухаммад Фирдаус. Если в первый день казахстанцы довольствовались лишь одной бронзовой медалью Светланы Рябовой в скретче на 7 500 м, то второй принес нашей сборной две золотые и одну серебряную медали. Юниоры Екатерина Юрайтис и Роман Василенков стали победителями в гонке преследования. При этом наша велогонщица установила новый рекорд Азии, преодолев 2 000 м за 1:16:089 сек. «Серебро» в гонке мэдисон на 25 км завоевал дуэт Никита Панасенко и Павел Гацкий.

Следующих медалей на треке пришлось ждать от наших велогонщиков лишь в заключительный день. Он оказался весьма урожайным: два «золота» и два «серебра». В гонке по очкам среди юниорок золотую медаль завоевала Надежда Генелева, в аналогичной гонке среди юниоров Роман Василенков финишировал вторым. Чуть ранее казахстанские юниорки Екатерина Юрайтис, Надежда Генелева, Фаина Потапова и Светлана Рябова первенствовали в командной гонке преследования на 4 000 м. В этой же дисциплине наши юниоры Владислав Николаенко, Владимир Цой, Владислав Филипович и Асылхан Турар взяли сереб­ряную медаль. В общемедальном зачете Казахстан занимает 4-е место ( 4 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая медали). 

Сегодня чемпионат Азии продолжится в Караганде велогонкой на шоссе.

Максут ИРЖАНОВ

Популярное

Все
На пути к е-экономике будущего
Ключевая роль молодежи
Дарбаза – Мактаарал: проект особого значения
В Астане открыт филиал Cardiff University
Народных избранников ждет горячая пора
Мировые авиакомпании рекламируют Алматы
Посвящение композитору
АПК: от селекции до переработки
Уборочная кампания набирает обороты
Знаменательное событие для Бирсуата
Готовь трубы летом
35 школ Атырауской области остались без директоров
«Город кочевников» передали Конаеву
Усовершенствован механизм защиты дольщиков
Ремонтные работы продолжаются
В мир интересных открытий
Не ждать, когда ситуация выйдет из-под контроля
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Baqytty Bala 2025: таланты без границ
Представители Конституционного суда встретились с журналистами
В приоритете цифровая безопасность
Мадридский «Реал» приедет в Алматы
Кубок Senat Open разыграли в Астане
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Лидеры прибывают в Алматы
Основной закон выражает идеалы и ценности общества
Завтра - День шахтера!
Скандальный розыгрыш авто от блогеров: дело рассмотрят в суде Астаны
Минфин: Налоговые льготы станут более адресными для бизнеса
Каждый шаг на благо людей
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Требуются выпускники вузов для работы журналистами на сайте Kazpravda.kz

Читайте также

Столичные пара пловцы завоевали медали на чемпионате мира в…
Сабина Алтынбекова будет играть за казахстанский клуб
Астана принимает VI Континентальный форум спортсменов ОСА
Казахстан завоевал вторую медаль на Гран-при по таеквондо

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]