Первый же день чемпионата был отмечен двумя рекордами Азии. Их авторами в гонке гит среди юниоров стали южнокореец Джунг Джиги и малазийский велогонщик Мохд Зонис Мухаммад Фирдаус. Если в первый день казахстанцы довольствовались лишь одной бронзовой медалью Светланы Рябовой в скретче на 7 500 м, то второй принес нашей сборной две золотые и одну серебряную медали. Юниоры Екатерина Юрайтис и Роман Василенков стали победителями в гонке преследования. При этом наша велогонщица установила новый рекорд Азии, преодолев 2 000 м за 1:16:089 сек. «Серебро» в гонке мэдисон на 25 км завоевал дуэт Никита Панасенко и Павел Гацкий.

Следующих медалей на треке пришлось ждать от наших велогонщиков лишь в заключительный день. Он оказался весьма урожайным: два «золота» и два «серебра». В гонке по очкам среди юниорок золотую медаль завоевала Надежда Генелева, в аналогичной гонке среди юниоров Роман Василенков финишировал вторым. Чуть ранее казахстанские юниорки Екатерина Юрайтис, Надежда Генелева, Фаина Потапова и Светлана Рябова первенствовали в командной гонке преследования на 4 000 м. В этой же дисциплине наши юниоры Владислав Николаенко, Владимир Цой, Владислав Филипович и Асылхан Турар взяли сереб­ряную медаль. В общемедальном зачете Казахстан занимает 4-е место ( 4 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая медали).

Сегодня чемпионат Азии продолжится в Караганде велогонкой на шоссе.

Максут ИРЖАНОВ