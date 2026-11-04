От банковских резервов к инвестициям: на площадке партии «Әділет» обсудили финансирование экономики

Как направить деньги банков в реальный сектор, привлечь частные инвестиции в крупные проекты и сделать «длинные» кредиты доступнее для бизнеса?

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Эти вопросы стали главными на первом заседании Отраслевого совета по финансам и страхованию Делового совета при партии «Әділет». В дискуссии приняли участие депутаты Курултая, представители госорганов, банков, институтов развития и эксперты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс службу партии.

Поводом для обсуждения стало Послание Президента Касым-Жомарта Токаева. Глава государства поручил активнее кредитовать бизнес и усилить роль банков в экономике.

«Банки должны принимать самое активное участие в инвестиционном кредитовании бизнеса. Это их основная миссия», - подчеркнул Президент.

Заместитель председателя партии «Әділет» Эльдар Жумагазиев отметил, что Совет должен стать площадкой для выработки реальных решений.

«Наша общая задача - сделать так, чтобы финансовые ресурсы банков превращались в долгосрочные инвестиции: в строительство заводов, обновление инфраструктуры, поддержку отечественного предпринимательства и создание новых рабочих мест. Все конструктивные и просчитанные предложения Совета получат активную партийную и законодательную поддержку», - заявил он.

Председатель Совета финансового сектора Елена Бахмутова подчеркнула, что у казахстанских банков достаточно свободных средств. Главное – выработать механизмы, которые сделают корпоративные займы выгодными для банков и посильными для предприятий.

«Казахстанская банковская система устойчива и обладает достаточным объемом ликвидности. Нам необходимо выработать механизмы, которые сделают долгосрочное кредитование привлекательным для банков с точки зрения рисков и доступным для компаний реального сектора», - объяснила она.

Примеры такого взаимодействия уже есть. Управляющий директор холдинга «Байтерек» Анна Лукина сообщила, что сейчас в работе находятся 25 проектов почти на 18,5 трлн тенге, включая строительство ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт и многопрофильной больницы в Кокшетау. При этом 41% финансирования обеспечивают именно коммерческие банки и международные институты.

Экономист Аскар Кысыков добавил, что господдержка должна не заменять частный капитал, а работать вместе с ним.

«Важно, чтобы государственные средства не вытесняли частный капитал, а работали вместе с ним. Один из инструментов для этого – синдицированное кредитование, которое позволяет объединять ресурсы государства, банков и инвесторов для финансирования проектов», – отметил эксперт. По его словам, по мере снижения инфляции рыночные займы также будут становиться доступнее для бизнеса.

Для поддержки предпринимателей фонд «Даму» реализует программу «Өрлеу», охватывающую 85 видов деятельности. Как рассказал глава фонда Фархат Сарсекеев, бизнес может получить до 7 млрд тенге под 12,6% годовых на срок до 10 лет, при этом 60% средств выдают банки-партнеры. Чтобы активнее кредитовать средний бизнес, Сарсекеев призвал депутатов поддержать выделение дополнительных 171 млрд тенге на 2027 год.

О том, почему предприятия неохотно берут долгосрочные кредиты, рассказал зампредседателя правления Halyk Bank Даурен Сартаев. Главные причины – высокая стоимость денег и сложные процедуры оформления, из-за чего бизнес чаще выбирает займы до одного года. Решением может стать использование искусственного интеллекта для быстрой оценки заемщиков и развитие лизинга, что позволит предприятиям легче обновлять технику и производственные мощности.

По итогам встречи участники определили главные приоритеты работы: расширение долгосрочного и синдицированного кредитования, развитие лизинга и повышение доступности денег для малого и среднего бизнеса. Эти инициативы будут детально прорабатываться с Нацбанком, АРРФР и правительством. Особое внимание уделят идеям, требующим законодательных изменений.