​От безработицы до суицидов

Волна нарастает



К примеру, лондонский Standard Chartered планирует закрыть 15 тыс. позиций, а это около 17% всех сотрудников. Deutsche Bank, сообщает Вести. ru, также сообщил о сокращении 11 тыс. рабочих мест, а Credit Suisse – 5,6 тыс.

Следует уточнить, что с июля Deutsche Bank уже приступил к сокращению 26 тыс. рабочих мест за счет продажи активов, а это четверть рабочей силы. Завершить процесс планируется к 2018 году. Credit Suisse будет сокращать рабочие места в США, Великобритании и Швейцарии.

Сокращения, как объясняют эксперты, необходимы для снижения расходов, которые сильно увеличились на фоне роста объема «плохих» кредитов. Поэтому три крупнейших банка Европы предпринимают самые серьезные шаги. Более строгие правила к капиталу оказывают сильнейшее давление на их рентабельность. И если Standard Chartered и Credit Suisse еще планируют выплачивать прибыль своим акционерам, то Deutsche Bank на ближайшие два года приостановит выплаты для того, чтобы сохранить капитал.

Эти факты можно назвать еще одним доказательством того, что банки Европы не смогли достаточно быстро адаптироваться к посткризисному миру и теперь вынуждены играть в «догонялки»: кто раньше и больше сократит.

Другие банки региона также вынуж­дены будут решиться на аналогичные шаги. Итальянский UniCredit SpA уже рассматривает возможность сокращения 12 тыс. рабочих мест. Хотя ранее предполагалось сократить всего 10 тыс. Но итоговая цифра, как пишет издание, будет зависеть от результатов продажи активов.

Рикошетом по беженцам

Неудивительно, что такая сложная финансовая ситуация подталкивает Евросоюз, как сообщают зарубежные СМИ, к приостановке гуманитарной помощи странам – источникам мигрантов. Так, власти Германии, по информации «Политической России», не собираются разрешать сирийским беженцам привозить в страну свои семьи.

По словам официального представителя правительства ФРГ, Германия в существующих условиях не имеет возможности принимать, кроме самих беженцев, еще и членов их семей. Страна и так прилагает максимум усилий, чтобы обеспечивать размещение уже прибывших многочисленных мигрантов, добавил официальный представитель. Поэтому о возможности привезти сюда их родственников не может быть и речи.

Ранее в местных СМИ появилась информация о решении правительства Германии предоставлять беженцам субсидиарную помощь, которая не преду­сматривает возможности воссоединения с семьей. Стоит отметить, что такие меры вызвали противоречивые отклики внутри самой страны.

Более того, в течение нескольких недель из Европы могут быть депортированы сотни тысяч беженцев. Об этом пишут сами европейские СМИ, называющие эти планы «тайными». Например, руководство Евросоюза намерено заставить такие страны, как Нигер и Эритрея, принять беженцев обратно. В противном случае возможна приостановка оказания гуманитарной помощи, а также отказ от торговых и визовых соглашений. Кроме того, планируется более 400 тыс. беженцев, приехавшим в Европу в первой половине 2015 года, отказать в праве на убежище…

Несмотря на то что обстановка в Европе, в том числе на ее финансовых рынках, по мнению экспертов, еще далека от кризиса 2008 года, они обращают внимание на то, что фактически Старый Свет заранее готовится к проигрышу. Многие это расценивают как несостоятельность нынешних политиков и близость краха всей европейской модели. А ассоциативный ряд европейских чиновников буквально пугает. Одни сравнивают сложившуюся в ЕС ситуацию со Второй мировой войной, другие – с распадом Советского Союза.

Все это похоже на некую прежде­временную капитуляцию европейской системы перед проблемами в экономике и социальной сфере на фоне миграционного кризиса. Результат таких негативных настроений виден на улицах городов. Об этом сообщают информационные агентства. Например, они пишут: «В Германии мужчина открыл огонь, убив как минимум двоих человек. По предварительным данным, преступление совершено в местечке Тифенталь в районе Ансбах в Баварии. Стрелявший скрылся на серебристом автомобиле Mercedes. Полиции удалось задержать преступника…».

Или, как сообщает телеканал KFSN: «Один человек убит и пятеро получили ножевые ранения во время инцидента, произошедшего в начале ноября на территории Калифорнийского университета в Мерседе. В первой половине дня студент нанес удары ножом пятерым. Прибывшая на территорию университетского городка полиция применила огнестрельное оружие. Нападавший был убит. В связи с трагическим инцидентом в университете действует особое положение: запрещено передвижение студентов и преподавателей. Полиция ведет расследование».

Странная любовь к «Железной леди»

Тем временем http:/;/;earthz.ru/;facts распространяет информацию о том, что, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в Европе зафиксирован высокий рост числа самоубийств. И больше всего случаев суицида регистрируется в молодежной среде. Женщины совершают попытки самоубийства в 3 раза чаще, чем мужчины. Хотя мужчины в 3 раза чаще добиваются в этом «успеха».

Выяснилось также, что женщины чаще, по сравнению с мужчинами, выбирают «романтический» способ лишения жизни, такие как отравление или прыжок с высокого здания или моста. Мужчины используют гораздо более жестокие методы: выстрел в голову или умышленную аварию. Все ученые и исследователи твердо настаивают на том, что Европа должна сократить такой страшный рекорд: 17,5 самоубийства на 100 000 человек. В десятке стран по всему миру наиболее суицидальными считаются Великобритания, Швеция, Германия, Франция, Венгрия и Бельгия.

Специалисты обращают также внимание на то, что сегодня не только количество, но и типы самоубийств изменились. Тенденция наблюдается в таком поведении, когда люди приезжают из разных стран в крупные города к известным достопримечательностям. Приезжают с единственной целью, чтобы там закончить жизнь самоубийством. Таких туристов уже прозвали «туристами-самоубийцами».

Психологи считают, что те, кто совершает попытку самоубийства в широко известных местах, тем самым хотят привлечь к себе внимание других людей. Это, в свою очередь, говорит о том, что сегодня люди как никогда нуждаются во внимании и поддержке.

Среди популярных мест для само­убийств называют мосты, расположенные в Великобритании, железнодорожный мост в Германии, приморские скалы в Ирландии и, конечно, Эйфелеву башню в Париже. Действительно многие люди приезжают в Париж, чтобы спрыгнуть с «Железной леди». Это третий наиболее популярный способ самоубийства после отравления и повешения во Франции.

Первое самоубийство на Эйфелевой башне совершил 23-летний мужчина, который повесился на одной из балок 15 июля 1898 года. За 120 лет с момента сооружения памятника около 400 человек покончили там с собой. И только два из них выжили: мужчину ветром снесло на страховочную сетку, а молодая женщина приземлилась на крышу автомобиля и также осталась жива. История сохранила даже хеппи-энд этой трагической попытки – после восстановления от полученных травм она вышла замуж за владельца автомобиля, на который приземлилась.

После таких страшных случаев по периметру Эйфелевой башни были построены высокие барьеры для того, чтобы сократить количество инцидентов. Видимо, это и привело к положительным переменам. Префектура полиции утверж­дает, что попытки прыжков самоубийц с башни стали с тех пор редкими.

Тем не менее есть еще достаточно много людей, которые все равно хотят покончить жизнь самоубийством именно на «Железной леди». По крайней мере, до пяти случаев самоубийств в год происходят в Париже.

Подготовлено по материалам из открытых интернет-источников