С уважением, учредители ОФ «Мунайши»: А. А. Кулибаев, О. Акчулаков, Л. О. Марабаева, исполнительный директор С. Е. Жылкайдаров

Свой земной путь Насибкалий Абугалиевич Марабаев завершил 19 августа 2007 года – на седьмом десятке лет. Ушел из жизни наш земляк. С большой буквы – Человек, Гражданин, Патриот.

Уроженец нефтяного Атырау, выходец из бедной многодетной семьи, после окончания Московского нефтяного института им. академика И. Губкина он прошел трудовой путь от бурильщика до генерального директора ПО «Мангышлакнефть».

Инженер-нефтяник Насибкалий Марабаев стоял у истоков большой мангышлакской нефти. Он – один из первых, кто создавал основу сегодняшней нефтяной державы – Республики Казахстан.

Незаурядный организаторский талант, неуемная энергия и высокая компетентность особо проя­вились у Н. А. Марабаева, когда он возглавлял Мангышлакский облисполком, а также на постах секретаря обкома Компартии Казахстана и первого заместителя Комитета народного контроля Казахской ССР.

Здесь он сформировался как видный государственный и общественный деятель с широким кругозором. Однако его любимым делом оставалась профессия неф­тяника, а самыми близкими друзья­ми – специалисты нефтяных промыслов. Нефти он впоследствии отдал всего себя и остался верным ей до конца своих дней. Его высокая компетентность и талант организатора особо проя­вились, когда он возглавил нефтегазовое предприятие союзного значения – «Мангышлакнефть».

После многолетней и весьма эффективной работы, будучи далеко в пенсионном возрасте, он, как никто другой, знающий, в каком бедственном положении оказались на заре построения рыночной экономики нефтяники старшего поколения, те, кто был причастен к открытию более 200 крупных месторождений неф­ти и газа, вместе со своими единомышленниками создал первое в республике общественное объе­динение по отраслевому принципу – гуманитарный благотворительный фонд «Мунайши».

Соучредителями фонда также выступили бывший первый секретарь Гурьевского обкома партии, видный государственный и общественный деятель республики Аскар Алтынбекович Кулибаев и известный геолог Урал Акчулаков.

Основные уставные цели фонда – выявление нуждающихся ветеранов-нефтяников, оказание им адресной благотворительной помощи, работа по восстановлению истории нефтегазовой отрас­ли республики и увековечение имен знатных нефтяников.

За короткий период в два с половиной года, когда Н. А. Марабаев был исполнительным директором фонда, удалось сделать многое. Началось оказание адресной благотворительной помощи нуждаю­щимся нефтяникам. Многим из них – на постоянной основе. Переиздана двухтомная Нефтяная энциклопедия Казахстана, выпущен первый десяток книг из серии «Қазақ мұнайының ардақтылары» – о жизни и деятельности ветеранов нефтегазовой отрасли. В государственном архиве республики создан архивный фонд потомственных династий нефтяников, заложена Аллея славы нефтяников в Уральске и Жанаозене.

За общественно-гуманитарную значимость реализуемых программ Общественный фонд «Мунайши» в 2006, 2011 и 2012 годах трижды оказывался победителем в конкурсе, объявленном республиканской общественно-политической газетой «Президент және Халық» и Агентством проек­та «Выбор года» в номинации «Лучший общественный фонд» с награждением золотым знаком и соответствующим сертификатом.

Богатый опыт Насибкалия Абугалиевича оказался востребованным позже и в новых условиях хозяйствования. Придавая большое значение нефти как основной отрасли в регионе и в связи с открывающимися новыми перспективами, тогдашний аким области Крымбек Кушербаев пригласил его к себе советником. На этом посту, как подчеркнул впоследствии К. Е. Кушербаев в своей траурной речи, Н. А. Марабаев «успел сделать для региона многое, был надежным советником и помощником».

Острой болью отозвался в сердце каждого казахстанца внезапный уход из жизни этого незаурядного человека. Общественность восприняла эту утрату как свою, ибо он чувствовал себя частью одной большой семьи казахстанцев. Президент страны Нурсултан Назарбаев, давно и лично знавший Н. А. Марабаева, прислал его семье искренние соболезнования.

В октябре 2007 года учредители и соратники приняли решение присвоить фонду имя его основателя и первого исполнительного директора – Насибкалия Абугалие­вича Марабаева. Это признание обществом его особых заслуг в развитии нефтегазовой отрасли и дань уважения гражданину, всего себя до последних дней посвятившего служению Родине. Родная страна и народ позаботились о том, чтобы сохранить навечно его имя в истории республики. В его честь названы главная улица в Жанаозене, школа в Актау.

Дела и поступки Н. А. Марабаева навсегда сохранятся в памяти людей. Остались последователи – нефтяники, которые, несомненно, продолжат его дела и начинания. Остались дети – продолжатели дела отца!

Пусть сегодня всех нефтяников объединяет память о Насибкалии Абугалиевиче – гражданине, пат­риоте, человеке высокого долга и ответственности, кристальной честности и порядочности, человеке, который всегда и всюду стремился быть первым!

Насибкалий Абугалиевич гордился своей семьей, крепкой и дружной. Особую любовь и неж­ность он испытывал к супруге – Ляйле Окановне. Каждый раз, возвращаясь из командировки, он не забывал дарить ей цветы в любое время года и в любую погоду, даже там, где они вообще не росли. С любимой женой они вырастили и воспитали четверых замечательных детей – двоих сыновей и двух дочерей. Все они пошли по стопам отца. Талант­ливые и целеустремленные, они успешно трудятся сегодня на благо родной страны на ведущих позициях нефтегазовой отрасли. Этим же путем идут и его внуки. Так что дело Н. А. Марабаева – в надежных руках!

Вспоминая в день 80-летия нашего друга – крупного государственного и общественного деятеля Насибкалия Абугалиевича Марабаева, мы желаем от души членам его семьи крепкого здоровья, благополучия и счастья! Пусть во всем им сопутствует удача!