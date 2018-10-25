От чего умирают младенцы в Казахстане, рассказал представитель ЮНИСЕФ

Общество
Жанат Тукпиев
Фото: Midag.ru
Неквалифицированные специалисты и экономия на расходных материалах приводят к младенческой смертности в Казахстане. Об этом в кулуарах Глобальной конференции по ПМСП "От Алма-Аты к всеобщему охвату услугами здравоохранения и целям устойчивого развития" сообщил координатор программы по здравоохранению Детского Фонда ООН ЮНИСЕФ Канат Суханбердиев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Детская смертность – это смертность до пяти лет. Но в этом интервале большой вклад занимают дети, которые умирают до года. А если посмотреть смертность до года – здесь имеют место дети, которые умирают до месяца. Поэтому если мы направим все усилия на новорожденных до месяца, то мы исправим ситуацию везде", – заявил Суханбердиев.

Эксперт считает, что для этого необходимо улучшить навыки неонатологов и акушеров-гинекологов.

"Обучить их новых технологиям. Сейчас у них есть достаточно серьезное оборудование, но, к сожалению, не все умеют на нем работать", – отметил эксперт.

Кроме того, Суханбердиев подчеркнул, что существует проблема, связанная с расходным материалом.

"Бывает, что медорганизации экономят на расходных материалах. Мы выхаживаем новорожденных, которые рождаются по 500-1000 грамм весом. Они длительно находятся на искусственной вентиляции легких, это пластиковая трубка. Руководству медорганизаций необходимо обратить внимание на то, чтобы они вовремя закупали расходный материал, потому что младенец длительное время дышит через эту трубку. Там собираются бактерии, микроорганизмы. Мы, допустим, выходили ребенка до 1,5 килограмма, он подрос, но в итоге умирает от сепсиса инфекционно-токсического осложнения", – заключил Суханбердиев.

По данным Детского Фонда ООН ЮНИСЕФ, младенческая смертность снизилась с 18,8 промилле в 2000 году до 8,07 промилле в 2017 году. Однако каждый год более четырех тысяч детей в Казахстане умирают, не достигнув пяти лет.

Популярное

Все
Казахстан обыграл Японию на ЧМ-2026 по хоккею
Алматы примет международный турнир памяти Кажымукана
25 млн тенге выманил лже-сотрудник СЭР у главы компании в Шымкенте
ОАЭ объявили о выходе еще из одной организации
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Международные эксперты провели обучение реставраторов в Казахстане
Байопик о Майкле Джексоне поставил рекорд по кассовому сбору
В Акорде прошли переговоры с Президентом Израиля в расширенном составе
Казахстанский школьник отличился на международных чемпионатах по робототехнике
Астанчанину в соцсетях заказали поджог дома
Президент поздравил короля Виллема-Александра с национальным праздником Нидерландов
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
Суд вынес приговор блогерам Жанабыловым
Вручены государственные награды от имени Президента
Коллекторы и МФО скупали персональные данные казахстанцев
Книги из пятнадцати стран представили на выставке-ярмарке в Астане
Мировых производителей сельхозтехники встретили в Кабмине
Бизнесвумен и застройщица Мольдир Суюншали попала под следствие АФМ
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
ВАП выявил нарушения в администрировании программы «Болашак»
Депутаты рассмотрят закон о госслужбе
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Работу подпольного интернет-казино пресекли в Шымкенте
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
В Астане появятся новые точки притяжения
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене

Читайте также

Проект изменений в системе автострахования вынесли на обсуж…
Вручены государственные награды от имени Президента
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Даны конкретные поручения

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]