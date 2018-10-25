От чего умирают младенцы в Казахстане, рассказал представитель ЮНИСЕФ

Фото: Midag.ru
Неквалифицированные специалисты и экономия на расходных материалах приводят к младенческой смертности в Казахстане. Об этом в кулуарах Глобальной конференции по ПМСП "От Алма-Аты к всеобщему охвату услугами здравоохранения и целям устойчивого развития" сообщил координатор программы по здравоохранению Детского Фонда ООН ЮНИСЕФ Канат Суханбердиев, передает корреспондент Kazpravda.kz
"Детская смертность – это смертность до пяти лет. Но в этом интервале большой вклад занимают дети, которые умирают до года. А если посмотреть смертность до года – здесь имеют место дети, которые умирают до месяца. Поэтому если мы направим все усилия на новорожденных до месяца, то мы исправим ситуацию везде", – заявил Суханбердиев.
Эксперт считает, что для этого необходимо улучшить навыки неонатологов и акушеров-гинекологов.
"Обучить их новых технологиям. Сейчас у них есть достаточно серьезное оборудование, но, к сожалению, не все умеют на нем работать", – отметил эксперт.
Кроме того, Суханбердиев подчеркнул, что существует проблема, связанная с расходным материалом.
"Бывает, что медорганизации экономят на расходных материалах. Мы выхаживаем новорожденных, которые рождаются по 500-1000 грамм весом. Они длительно находятся на искусственной вентиляции легких, это пластиковая трубка. Руководству медорганизаций необходимо обратить внимание на то, чтобы они вовремя закупали расходный материал, потому что младенец длительное время дышит через эту трубку. Там собираются бактерии, микроорганизмы. Мы, допустим, выходили ребенка до 1,5 килограмма, он подрос, но в итоге умирает от сепсиса инфекционно-токсического осложнения", – заключил Суханбердиев.
По данным Детского Фонда ООН ЮНИСЕФ, младенческая смертность снизилась с 18,8 промилле в 2000 году до 8,07 промилле в 2017 году. Однако каждый год более четырех тысяч детей в Казахстане умирают, не достигнув пяти лет.