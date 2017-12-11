От чего зависит участие Ильи Ильина на ОИ-2020 в Токио
Анастасия Прилепская
Вопрос о том, будет ли участвовать казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин в Олимпийских играх 2020 года в Токио, решится в начале следующего года, об этом спортсмен сообщил на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Я молодой, 29 лет, у меня есть все данные, для того, чтобы выступать (на ОИ в Токио – прим. автора). Будет неправильно, если я сверну в другую сторону, потому что отвоевано уже очень много и хотелось бы людям показать, что на помосте совсем другая игра идет, там сложно меня просто взять и убрать", – заявил штангист.
Решение о том, поедет ли спортсмен на Олимпиаду 2020 года в Токио, будет зависеть от двух ключевых факторов. Первый – решение спортивного руководства – Министерства культуры и спорта, руководителей казахстанской Федерации тяжелой атлетики и казахстанской сборной. Второе – решение медиков.
"Мне нужно пройти полное обследование, проверку состояния всего организма, это делает каждый спортсмен. Время прошло долгое, хотя я и следил за своим здоровьем, активно тренировался и вел здоровый образ жизни, но все же я не давал больших нагрузок на свой организм примерно полтора года. Все это время я учился, ездил 40 километров до зала, у меня были условия не как у спортсмена, готовящегося к соревнованиям, а как у простого человека. Если врачи скажут, что у меня здоровое тело, мышечные волокна в нужном состоянии, сердце работает, то я уже буду уверен на 95 процентов, что мне можно выступать", – рассказал Илья Ильин.
Тяжелоатлет признался, что участие в токийской Олимпиаде для него значит очень много.
"Можно сказать, что Олимпийские игры в Токио – моя идея фикс. Каждый спортсмен-профессионал обычно проходит четыре Олимпиады, и вот токийские ОИ у меня как раз будут четвертыми", – сказал он.
Сейчас, по словам Ильи Ильина, все факторы складываются благоприятно для того, чтобы он выиграл на ОИ-2020, нужно только проработать все детали и хорошо подготовиться.
Напомним, казахстанский спортсмен был лишен олимпийских золотых медалей из-за допинг-скандала. Накануне Международная Федерация тяжелой атлетики (IWF) вынесла официальное решение о применении санкций в отношении Ильи Ильина, в допинг-пробах которого на ОИ 2008 и 2012 годов были выявлены следы запрещенных препаратов. Тяжелоатлет дисквалифицирован на два года с момента обнаружения нарушений, а именно с 10 июня 2016 года. При содействии Федерации тяжелой атлетики Республики Казахстан спортсмену удалось отстоять все свои неолимпийские достижения, награды и титулы.