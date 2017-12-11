Спорт
От чего зависит участие Ильи Ильина на ОИ-2020 в Токио
Анастасия Прилепская
Вопрос о том, будет ли участвовать казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин в Олимпийских играх 2020 года в Токио, решится в начале следующего года, об этом спортсмен сообщил на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Я молодой, 29 лет, у меня есть все данные, для того, чтобы выступать (на ОИ в Токио – прим. автора). Будет неправильно, если я сверну в другую сторону, потому что отвоевано уже очень много и хотелось бы людям показать, что на помосте совсем другая игра идет, там сложно меня просто взять и убрать", – заявил штангист.   

Решение о том, поедет ли спортсмен на Олимпиаду 2020 года в Токио, будет зависеть от двух ключевых факторов. Первый – решение спортивного руководства – Министерства культуры и спорта, руководителей казахстанской Федерации тяжелой атлетики и казахстанской сборной. Второе – решение медиков.

"Мне нужно пройти полное обследование, проверку состояния всего организма, это делает каждый спортсмен. Время прошло долгое, хотя я и следил за своим здоровьем, активно тренировался и вел здоровый образ жизни, но все же я не давал больших нагрузок на свой организм примерно полтора года. Все это время я учился, ездил 40 километров до зала, у меня были условия не как у спортсмена, готовящегося к соревнованиям, а как у простого человека. Если врачи скажут, что у меня здоровое тело, мышечные волокна в нужном состоянии, сердце работает, то я уже буду уверен на 95 процентов, что мне можно выступать", – рассказал Илья Ильин.

Тяжелоатлет признался, что участие в токийской Олимпиаде для него значит очень много.

"Можно сказать, что Олимпийские игры в Токио – моя идея фикс. Каждый спортсмен-профессионал обычно проходит четыре Олимпиады, и вот токийские ОИ у меня как раз будут четвертыми", – сказал он.

Сейчас, по словам Ильи Ильина, все факторы складываются благоприятно для того, чтобы он выиграл на ОИ-2020, нужно только проработать все детали и хорошо подготовиться.

Напомним, казахстанский спортсмен был лишен олимпийских золотых медалей из-за допинг-скандала. Накануне Международная Федерация тяжелой атлетики (IWF) вынесла официальное решение о применении санкций в отношении Ильи Ильина, в допинг-пробах которого на ОИ 2008 и 2012 годов были выявлены следы запрещенных препаратов. Тяжелоатлет дисквалифицирован на два года с момента обнаружения нарушений, а именно с 10 июня 2016 года. При содействии Федерации тяжелой атлетики Республики Казахстан спортсмену удалось отстоять все свои неолимпийские достижения, награды и титулы. 

Популярное

Все
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Концепция «Справедливый Казахстан» подразумевает честное распределение бюджетных средств и поддержку граждан с низким уровнем доходов
Поэтапное лицензирование детских садов, призванное повысить качество дошкольного образования, вызвало переполох в среде собственников частных детских садов
Плохая идея
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Дворец на разграбление
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Масштабное строительство скоро развернется в Конаеве
Трассу Караганда – Балхаш еще не закончили ремонтировать, а работу уже нужно переделывать
Казахстанские специалисты привезли из-за границы редкие книги и малоизвестные архивные материалы по истории нашей страны
Совет «удобных» людей?
Арийцы и Большая Евразия
Не последняя пандемия
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Сайгаки: стрелять нельзя оставить
Что делал Нурсултан Назарбаев в Турции, рассказал пресс-секретарь
Платите – и зимой согреетесь!
В суровых степях Центрального Казахстана можно разводить сады
Мухтар Ауэзов: неизвестное об известном
Актюбинские родители копят на подготовку детей к школе
Казахстан и Грузия добились рекордных показателей взаимного товарооборота
Многодетные матери избили предпринимателя в акимате Нур-Султана
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Закон Республики Казахстан
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Закон Республики Казахстан
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде

Читайте также

Спорт
Пять золотых медалей завоевали казахстанские борцы в Румынии
Спорт
Известная казахстанская боксер-профессионал Фируза Шарипова…
Спорт
Стали известны позиции казахстанских боксеров в обновленном…
Общество , Спорт
Тренировки по пяти видам спорта проводят бесплатно для аста…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]