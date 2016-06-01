​От чистого сердца

Акция была организована рес­публиканской телерадиокорпорацией «Казахстан» и Ассамблеей народа Казахстана. В рамках телемарафона были организованы прямые включения из регионов, во время которых корреспонденты рассказывали о семьях, где воспитываются дети с тяжелыми недугами.

Зрители со всей страны откликнулись на призыв о помощи. По словам председателя ГТРК «Казахстан» Нуржан Мухамеджановой, за три дня телемарафона в общественный фонд Ассамблеи народа Казахстана было перечис­лено 30 млн тенге, а также оказана прямая помощь в виде услуг и товаров на сумму 15 млн тенге.

– В течение трех дней телемарафон «Шын жүректен» выходил в прямом эфире телеканала «Казахстан» 12 раз, – сказала она. – С пятью регионами Казахстана были организованы телемосты – это Алматы, Тараз, Шымкент, Караганда, Атырау. Гостями столичной студии стали 38 человек, а алматинская студия собрала 28 человек.

Во время благотворительного телемарафона поступило свыше тысячи обращений и 860 телефонных звонков. Благое начинание пришли поддержать государственные и общественные деятели, депутаты всех уровней, представители СМИ, благотворительных организаций, артисты, спортсмены. Многие вопросы решались прямо в студии, во время прямого эфира.

– В акции приняли участие люди самых разных национальностей, всех объединяло неравнодушие к чужой беде, – отмечает заведующая сектором секретариа­та АНК Назипа Шанаи.

Сейчас создан общественный совет, который занимается распределением собранных средств. По его решению уже оказана материальная помощь пятерым тяжелобольным детям – на счета родителей Жумахана Асилова (Жамбылская область), Полата Бакытжана (ЮКО), Адилхана Окена (Караганда), Адилхана Бейсенбайулы (Атырауская область) перечислено по 700 тыс. тенге, а на счет получившей ожоги 5-й степени Жанайым Аусагит из Астаны – 1 млн 200 тыс. тенге. Данная социальная акция будет проводиться и в дальнейшем.