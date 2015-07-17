Свежий выпуск От чистого сердца Серик ТОЙГАМБАЕВ, профессор Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К. Тимирязева, первый вице-президент Казахской национально-культурной автономии Москвы, член Союза журналистов РФ

Сабит-ага – автор многих произведений, в том числе романа-эпопеи «Двадцатый век», «Вторая жизнь», «Горная дорога», повестей «Белая аруана», «На обочине», ряда пьес, публицистических произведений, монографий…

Начало празднованию его юбилея было положено в Москве. По инициативе Международного сообщества писательских союзов, Союза писателей России, казахской диаспоры 12 марта в зал Федерации мира и согласия чествовать юбиляра съехались писатели, деятели культуры, искусства – Феликс Кузнецов, Людмила Шипахина, Валерий Поволяев и многие другие. Были зачитаны поздравительные телеграммы от Президента Республики Казахстан, Правительства РФ, руководства МИД РФ, посольства РК в РФ, общест­венных и государственных учреждений России и дальнего зарубежья.

14 мая Сабита Досанова чествовали в Бишкеке. Зал Национального оперного театра заполнили люди разных возрастов. В Кыргызстане знают и ценят произведения казахского автора, стоящего в одном ряду с их народным писателем Чингизом Айтматовым, которого юбиляр считает одним из своих учителей.

18 мая юбилейные торжества сос­тоялись в Алматы, в Казахском государственном академическом театре драмы им. М. Ауэзо­ва. На сцене выступал оркестр им. Курмангазы, поздравительные речи произнесли поэт мира Олжас Сулейменов, председатель правления Союза писателей Нурлан Оразалин, многочисленные представители зарубежных делегаций, творческой интеллигенции Таджикис­тана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, России, Франции, Турции. Сабиту Досанову вручили удостоверения Почетного гражданина Алматинской, Костанайской областей.

Наконец, недавно 75-летие писателя, поэта, драматурга праздновали на его малой родине. Торжест­во в Костанае организовало руководство области, которую возглавляет аким Нуралы Садуакасов, к слову, выпускник Московской сельскохозяйственной академии им. К. Тимирязева. На торжества приехали литераторы из Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, России, из Турции – Шимшек Назми, заместитель председателя Евразийского cоюза писателей. Гостям запомнились экскурсии по городским достопримечательностям и музеям Костаная.

Официальную часть торжества открыл аким области Н. Садуакасов, который по древней казахской традиции надел на плечи юбиляра чапан. Поздравил Сабита Досанова первый космонавт, Герой Советского Союза, Халық Қаһарманы Токтар Аубакиров. Турецкий писатель Шимшек Назми и представители Азербайджана выразили желание провести юбилей С. Досанова в Анкаре и Баку. Людмила Шипахина и Нина Попова (Россия), Касымхан Бегманов (Казахстан), Маркабай Ааматов (Кыргызстан) и другие гости зачитывали свои стихи-посвящения. Были представлены отрывки из пьес автора, в концертной программе выступали народный артист Казахстана Нургали Нусипжанов, заслуженный деятель РК Сулеймен Ибрагимов и другие.

На следующее утро гости поехали в село Байгабыл Амангельдинского района – туда, где родился Сабит Досанов. Кавалькада машин останавливалась в дороге, так как жители приграничных районов также чествовали именитого земляка. Вечером в Доме культуры состоял­ся праздничный концерт. Аким района Жасулан Таукенов подарил имениннику скакуна, воспоминаниями делились одноклассники, земляки юбиляра. Все почувствовали в их словах искреннюю любовь и гордость за односельчанина, ставшего большим писателем, прославившего их край своим талантом. Сабит Досанов и его гости также поехали почтить память родителей – Аймухана-ата и Магрипы-апа, похороненных на родовом кладбище близ села Байгабыл…

Запомнились 12 юрт с накрытыми дастарханами и спортивные состязания на краю села Амангельды: блектесу, аударыспак, кыз куу… Мне было очень интересно наблюдать кокпар, я понял, что впервые вижу это красочное командное сос­тязание. Когда началась любимая казахами байга, я, не удержавшись, в азарте происходящего, вскочил на коня и проскакал один круг – в честь Сабита Досанова.

Представители разных стран и народов, побывавшие на праздновании юбилея Сабита Досанова, воочию увидели процветающий край, гостеприимство казахов, великодушие, открытость сердец и доброжелательность казахстанцев. Спасибо Первому Президенту рес­публики Нурсултану Абишевичу Назарбаеву за его любовь к своему народу, своей земле, за заботу о народе и стране, за процветающий Казахстан, который известен сегодня во всем мире.

Благодаря Сабиту Аймухановичу мы побывали в краю, где сохранились исконные традиции казахов, которые передаются из поколения в поколение, где любят ближнего, уважают гостя, где в душах людей царит теплота. Даже в кумысе, поданном в чаше, чувствуется частичка души и открытого доброго сердца. Мы увидели, как любят и уважают Сабита Досанова – поистине народного писателя.

Священная Торгайская земля вырастила героев – Шаншак-батыра, его внука Жанибек-батыра, Алиби Жангельдина, Амангельды Иманова, выдающихся деятелей культуры – Ыбрая Алтынсарина, Ахмета Байтурсынова, Мыржакыпа Дулатова и много других славных сынов. Рядом с ними – и наш современник – писатель, поэт, драматург Сабит Досанов. Его произведения переведены на многие языки, его читатели живут в разных странах.

В его произведениях есть особая одухотворенность, слова имеют сак­ральную силу, вызывая слезы и смех, радость и печаль. Проникая в самые дальние уголки сердца, они достигают своей цели, заставляя человека задуматься: а прав ли я, правильно ли живу, чувствую, воспринимаю окружающий мир? Сабит Досанов – это человек-легенда, человек-эпоха… Его книги – это своеоб­разный мост между народами и государствами. Его читатели желают писателю творческого долголетия и ждут новых произведений.



