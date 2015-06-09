От чистого сердца

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Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область
Он оборудован простым и удобным в управлении подъемным устройством, позволяющим инвалиду на коляске заехать в салон самостоятельно. Для ее фиксации установлены надежные крепежные устройства.
Как отметил директор компании Нургазы Сатбаев, жизненная позиция членов объединения вызывает огромное уважение – «Арба» помогает отстаивать права инвалидов, занимается информационно-просветительской деятельностью, реализует различные проекты в рамках государственного заказа, организует обучение, консультации, помогает в трудоустройстве. По словам председателя общества Гульмиры Батпакуловой, в Уральске работают несколько инватакси, но их явно недостаточно. Имея собственный автомобиль, можно успеть сделать гораздо больше нужных и полезных дел.
Коллектив компании UNISERV намерен в течение года оплачивать водителю заработную плату, а ТОО «Монтажтехсервис» подарил ОО «Арба» сертификат на тысячу литров бензина.

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