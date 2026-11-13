От чистой воды до новых аэропортов: как возвращённые Казахстану активы меняют жизнь людей

Деньги, которые когда-то были незаконно выведены из Казахстана, возвращаются в страну и получают новое назначение. На них строят больницы, проводят питьевую воду в сёла, открывают спортивные комплексы и восстанавливают аэропорты. О том, как возвращённые активы превращаются в реальные перемены для казахстанцев, рассказали в документальном фильме «Возвращение активов» на телеканале Jibek Joly TV, сообщает Kazpravda.kz

Фото: скриншот видео

Авторы фильма показали несколько историй из разных регионов страны. Их герои — обычные люди, для которых новые социальные объекты означают не просто улучшение инфраструктуры, а решение проблем, с которыми приходилось жить годами.

Воду ждали больше 30 лет

Одна из таких историй — село Садовое в Акмолинской области. Здесь жители более трёх десятилетий ждали централизованного питьевого водоснабжения.

Воду приходилось запасать в ёмкостях, экономить и постоянно следить за её количеством. Даже привычные домашние дела требовали дополнительных усилий.

Местный житель Григорий рассказал, что раньше его семья пользовалась собственной скважиной и системой с накопительной ёмкостью.

«У нас проблема была большая, конечно, с водопроводом. У нас был свой водопровод, была скважина, и мы накачивали через бочку. Но это было неудобно. Такая кубовая бочка могла закончиться ночью. Если родители одни, то это проблема: им нужно идти набирать воду, выключать насос. И благодаря водопроводу всё решилось. Сейчас пользуемся, вода питьевая, отличная», — поделился сельчанин.

Теперь жители могут пользоваться водой прямо из крана.

Как отмечается в фильме, Садовое стало одним из почти 200 сёл Казахстана, где централизованное питьевое водоснабжение появилось благодаря средствам, полученным от возврата незаконно приобретённых активов.

Почти 200 медицинских объектов на 180 млрд тенге

Значительную часть возвращённых средств направили на развитие здравоохранения.

По данным, приведённым в фильме, за счёт этих денег профинансировано строительство почти 200 медицинских объектов на общую сумму 180 млрд тенге. Около 150 из них расположены в сельской местности.

Особое внимание авторы уделили новой станции скорой медицинской помощи, введённой в эксплуатацию в феврале 2026 года.

Здесь предусмотрены современные помещения для медицинских бригад, собственная диспетчерская, симуляционный центр для обучения сотрудников и крытый гараж, расположенный непосредственно в здании.

Медики рассказали, что раньше им приходилось преодолевать дополнительное расстояние от рабочих помещений до автомобилей. Теперь машины находятся рядом, что позволяет быстрее отправляться на вызовы.

«Условия работы улучшились. Здание у нас новое, увеличилось количество бригад и диспетчеров. Стало более просторно, комфортно работать. Раньше бригаде нужно было пройти какое-то расстояние до машины, а сейчас практически сразу — гараж расположен в здании. Время на выход бригады, на выезд практически не теряется», — рассказала одна из сотрудниц станции.

По словам представителей учреждения, среднее время прибытия скорой помощи сократилось до 10–15 минут.

Для пациентов такая разница может иметь решающее значение, особенно когда медицинская помощь требуется немедленно.

Новые школы и возможности для детей

Возвращённые активы направляют и на развитие образования.

Как сообщается в документальном фильме, за счёт специального государственного фонда финансируется строительство 17 образовательных объектов. Десять из них уже открылись.

Речь идёт о школах, детских садах и центрах творчества, где дети получают дополнительные возможности для обучения и развития.

Среди показанных объектов — Сайрамская школа-интернат для детей с особыми образовательными потребностями. Авторы фильма уделили внимание условиям, которые помогают воспитанникам осваивать новые навыки и раскрывать способности.

Ещё один пример — Аркалыкский педагогический университет имени Ибрая Алтынсарина. В августе 2026 года здесь завершили реконструкцию здания, переоборудованного в современный учебный корпус.

В нём появились учебные помещения и лаборатории, где студенты могут получать практические знания.

Аэропорт Аркалыка вновь принимает самолёты

Одним из наиболее заметных инфраструктурных проектов стало восстановление аэропорта Аркалыка, который не работал десятилетиями.

В августе 2026 года обновлённый аэропорт принял первый рейс. Его взлётно-посадочная полоса имеет длину 2500 метров, а пропускная способность терминала составляет до 70 пассажиров в час.

В ходе реконструкции обновили взлётно-посадочную полосу, а терминал, аварийно-спасательную станцию, контрольно-пропускной пункт и гараж построили заново.

По информации, озвученной в фильме, аэропорт обслуживает направления в Астану, Алматы и Костанай.

Рейсы субсидируются. Указанная стоимость билетов составляет 10 тысяч тенге в Астану и Костанай и 25 тысяч тенге в Алматы.

Для жителей Аркалыка возвращение воздушного сообщения означает возможность быстрее добираться до других городов.

Кроме того, за счёт средств специального государственного фонда модернизировали аэропорты Павлодара, Балхаша и Урджара.

Бесплатные тренировки для будущих чемпионов

Ещё одно направление использования возвращённых активов — спортивная инфраструктура.

В фильме показали комплекс «Көкше Арена», где для детей организованы бесплатные занятия по десяти видам спорта.

В здании оборудованы спортивные залы, раздевалки, душевые и помещения для тренировок.

Особенно заметные изменения произошли для юных гимнасток. Раньше им приходилось заниматься в помещениях, которые не полностью соответствовали требованиям художественной гимнастики.

«Для художественной гимнастики требуются высокие потолки, чтобы выполнять более сложные элементы, чтобы гимнастки получали больше баллов. Мы очень рады, что у нас появилась возможность готовиться к чемпионатам Казахстана в данном зале. Сейчас у нас два полноценных ковра, новый зал. Детям нравится, родители тоже довольны», — рассказала тренер.

Девятилетний Жумабек, который занимается вольной борьбой, поделился своими впечатлениями:

«Мне тут очень нравится. У меня появилось очень много новых друзей. Мне нравится наш зал. Он большой, много тренажёров. И тут можно становиться сильнее».

Как возвращённые активы превращаются в социальные объекты

Работа по возврату незаконно приобретённых и выведенных из страны активов началась в Казахстане в 2022 году по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева.

Впоследствии был принят специальный закон, определивший механизмы возврата таких активов государству.

Возвращённые средства направляются в специальный государственный фонд, из которого финансируются социально значимые проекты.

В документальном фильме «Возвращение активов» телеканала Jibek Joly TV показали, как этот механизм работает на конкретных примерах — от водопровода в небольшом селе до восстановления воздушного сообщения с целым городом.

Главная мысль фильма проста: результат возвращения активов измеряется не только суммами, поступившими государству, но и тем, насколько заметно меняется жизнь людей.

Для одних это чистая вода в доме, для других — возможность вовремя получить медицинскую помощь, учиться в современном здании или заниматься спортом бесплатно.

Именно такие проекты становятся практическим результатом возвращения государству средств, ранее выведенных из экономики страны.