Эстафета ответственности



Перед началом сплава в уральском туристическо-оздоровительном комплексе "Евразия" состоялся "круглый стол", за которым собрались представители молодежных объединений двух приграничных областей. Таким образом готовится завтрашняя смена. Немаловажно научить молодых трепетному и ответственному отношению к своему краю. Речь шла о том, что обсуждение проблем уникальной реки должно стать отправной точкой ее возрождения. Экспедиция, собравшая огромный материал о состоянии экосистемы Урала, передает эстафету заботы о ней молодому поколению. Каждый год она пополняется новыми участниками, вовлекая в свою орбиту все большее количество энтузиастов.

Урал действительно нуждается в оздоровлении. Некогда полноводный и судоходный, в среднем и нижнем своем течении он все больше заиливается, русло забивается топляком. А ведь в зоне засушливых степей эта водяная артерия без всякого преувеличения служит источником жизни. Пошла на убыль и гордость Урала – его рыбные запасы. Веками он был естественным нерестилищем для осетровых. Температурный и экологический режим для их воспроизводства именно здесь характеризовался как идеальный. Но вот уже в течение многих лет «красная рыба» в Урал на нерест не поднимается.



И Западно-Казахстанская, и Оренбургская области – это нефтегазоносные регионы, где расположен солидный комплекс промышленных предприятий. Что также требует повышенного внимания. К тому же следует учитывать не только водохозяйственное значение реки. Она была и остается излюбленным местом отдыха и могла бы стать центром притяжения в развитии туристической отрасли. Вопросов наиболее полного использования возможностей Урала множество. Ответы на них могут быть найдены только совместными усилиями Казахстана и России, поскольку локальные меры не дают нужного результата. Поэтому так важно скоординировать действия в совместной работе, учитывающей требования не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня.



Свидание с Уралом



Напомним, что первые экспедиции называлась "По следам Правдухина". Работавшая тогда заместителем акима Уральска Елена Тарасенко поддержала энтузиастов, решивших повторить лодочный маршрут писателя Валериана Правдухина, Алексея Толстого и Лидии Сейфуллиной и сравнить сегодняшний Урал с тем, каким он был почти семь десятилетий тому назад. Нужно сказать, что сравнение оказалось отнюдь не в пользу современности. Елена Ивановна – прекрасный организатор и человек, как говорят в экспедиции, моторный, умеющий добиваться поставленной цели. Объединить людей разных возрастов и профессий – дело непростое. Но ей неизменно удается сплотить команду, которая связана общей целью – привлечь внимание к проблемам уникальной реки. Готовиться к водному походу всегда приходится заранее. И уже будучи депутатом Мажилиса Парламента РК, Тарасенко при всей своей занятости снова и снова берет на себя львиную долю предстартовых забот.



На сей раз экспедиция прошла по территории России. Именно прошла, потому как по воде, согласно "морской" терминологии, не плавают, а ходят. Стартовала она в Орске, втором по численности населения и промышленному значению городе Оренбургской области, которому в нынешнем году исполняется 80 лет. А сам Оренбург отмечает 270-й день рождения. Поэтому экспедиция посетила три населенных пункта, где закладывались административные центры края, – Орск, Красногор и Оренбург.



Как рассказала Елена Тарасенко на митинге, посвященном совершеннолетию сплава, он посвящается 15-летию партии «Нур Отан» и 95-летию газеты "Казахстанская правда", осуществляющей все эти годы его информационное сопровождение. Депутат Мажилиса Парламента РК Избак Умурзаков, ветеран лодочного похода Нариман Утешев, заместитель акима Уральска Марс Сатыбалдиев говорили о том, что экспедиция не только расширила свою географию, но и качественно выросла. Она стала народным движением за спасение реки, служащей связующим звеном между дружественными странами и народами.



Ценно все, что нас объединяет



Встречать экспедицию в Оренбурге пришло огромное количество горожан. Она финишировала на набережной Урала. Пешеходный мост с белоснежной колоннадой лестниц, старый парк – это любимое место отдыха горожан. Прямо на набережную выходит фасад дома, где с 1020 по 1925 год находились ЦИК и Совнарком Киргизской АССР. Так именовался тогда Казахстан, а Оренбург был его столицей. Цветы, приветствия, поздравления... Это была встреча старых друзей. По словам губернатора области Юрия Берга, планы совместной природоохранной работы обсуждаются им с акимом Западно-Казахстанской области Нурланом Ногаевым. А результаты усилий экспедиции налицо: в этом году удалось сохранить Урал полноводным. Оренбуржцы благодарны казахстанским "первопроходцам" за природозащитную инициативу, тринадцать лет назад, присоединившись к экспедиции, они стали их единомышленниками.



Тема была продолжена в областной универсальной библиотеке им. Н. Крупской, где состоялась конференция, на которой подводились итоги экспедиции-2014 и многолетней работы по защите Урала и укреплению межрегиональных связей. Об их неразрывности и выгодности приграничного сотрудничества говорил, открывая форум, вице-губернатор Оренбургской области Павел Самсонов. Он подчеркнул, что добрососедство в приграничье проверено многовековым опытом и завещано нам предками.



Сейчас в Оренбуржье насчитывается более ста предприятий с участием казахстанского капитала. Процесс углубления интеграции набирает обороты в новом формате с учетом условий Таможенного союза и достигнутых договоренностей о создании ЕАЭС. Аким Уральска Алтай Кульгинов говорил о том, что экспедиция очень много сделала для сохранения экологического равновесия в бассейне Урала и полностью себя оправдала как надежный инструмент народной дипломатии. Каждый год она вносит весомый вклад в укрепление дружбы и межрегионального сотрудничества.



Аплодисментами встретили участники конференции выступление мэра Оренбурга Юрия Мищерякова. Его с полным основанием считают верным другом экспедиции. Он постоянно оказывает ей содействие. Юрий Николаевич родом из Казахстана. Поэтому, как он говорит, ему дорог Урал по обе стороны границы. Проблему сохранения Урала глава администрации Оренбурга неоднократно поднимал на форумах всероссийского и международного масштаба. Он считает, что экспедиция – это уникальная форма выражения общественного мнения, к которому не могут не прислушаться руководители самых разных рангов.



Его мнение разделяет депутат Мажилиса Парламента РК Елена Тарасенко, которая говорила на конференции о том, что экспедиция позволила вывести совместную работу по охране Урала за рамки служебных кабинетов. Инициатива поддержана государственными органами. Было время, когда вокруг реки сложилась ситуация, которую в народе называют: у семи нянек дитя без глазу. Сейчас рассматривается вопрос возрождения межгосударственного комитета по Уралу. Несомненным достижением стало то, что в нынешнем году доработан и согласован экологическими ведомствами двух стран очень важный документ. Это проект российско-казахстанского «Соглашения по сохранению экосистемы бассейна реки Урал». В нем предусмотрены системные меры оздоровления трансграничной реки и сокращение негативного воздействия на состояние ее экосистемы. Цель экспедиции можно будет считать достигнутой, когда начнется их планомерное выполнение. Участники конференции поставили подписи под обращением с просьбой к Президентам Казахстана и России – рассмотреть и подписать соглашение на предстоящем ХI Форуме межрегионального сотрудничества, который состоится в Атырау осенью текущего года.



Взаимодействию с казахстанскими коллегами были посвящены доклады ученых Института степи Уральского отделения РАН, Оренбургского государственного аграрного университета и Оренбургской государственной медицинской академии. О перспективах сотрудничества договорились на конференции заместитель председателя, заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана ЗКО Гайса Капаков и директор НИИ истории и этнографии Южного Урала, руководитель АНО "Содружество народов Евразии" Веналий Амелин.



О том, что скоординированные действия всегда приносят лучший результат, говорили директор Западно-Казахстанского центра истории и археологии Мурат Сдыков и директор Западно-Казахстанского центра детско-юношеского туризма и экологии Виктор Фомин. Точек общего приложения сил множество, и все они соответствуют чаяниям простых людей. Завершающей нотой стало выступление ветерана экспедиции, писателя, краеведа, большого знатока истории Жайсана Акбая.



– Основная тема моей работы – сотрудничество Казахстана и России, – сказал он. – Впервые участие в экспедиции я принимал, когда мне исполнилось семьдесят. Прошло еще восемнадцать лет. Когда меня спрашивают, сколько еще времени я буду в рядах защитников Урала, отвечаю: столько, сколько понадобится для того, чтобы преодолеть путь от чистых помыслов до возрождения чистой и здоровой реки.



Оренбуржцы провожали друзей из Приуралья под шаныраком этнодеревни. Нужно сказать, что строительство такого же центра дружбы и согласия скоро начнется и в Уральске. Здесь речь шла о том, что для всех, кто вырос на Урале, нет места дороже и краше. И никакие более благоустроенные берега не смогут заменить родной реки, породнившей народы, живущие на перекрестке Европы и Азии.