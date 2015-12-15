​От диалога – к соглашению

С начала будущего года начнет действовать новый Трудовой кодекс РК, поэтому профсоюз отрасли вышел с предложением провести переговоры для приведения соглашения в соответствие с законодательством. Стороны в лице руководителя Комитета по делам религий Министерства культуры и спорта Галыма Шойкина и председателя профсоюза отрасли Светланы Иманкуловой обсудили вопросы, касающиеся социально-экономических прав работников. В ходе переговоров члены отраслевой комиссии по социальному парт­нерству акцентировали внимание на таких пунктах, как разрешение трудовых споров, сокращение штата работников, оплата труда в выходные и праздничные дни, участие представителей профсоюза в комиссиях по подтверж­дению квалификации работников и в разработке нормативных правовых актов, касающихся трудовых и социально-экономических отношений.

В связи с необходимостью проработки и согласования норм, которые потребуют бюджетных затрат, по предложению представителей профильных департаментов министерства решено провести еще одно заседание.