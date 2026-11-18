В центральноазиатской международной выставке FoodEXPO Qazaqstan 2026, прошедшей на днях в Алматы, приняли участие около 50 малайзийских компаний пищевой промышленности и производства напитков (F&B), включая субъекты микро-, малого и среднего предпринимательства.

Малайзия продемонстрировала свои технологии в области выпуска высококачественных продуктов питания и напитков стандарта halal, ингредиентов премиум-класса, инновационных пот­ребительских товаров и достижения франчайзинга в сфере общественного питания.

Основная цель приезда в Казахстан представительной делегации малайзийского бизнеса – выход на новые зарубежные рынки, налаживание стратегического партнерства в регионе, расширение охвата экспортом стран Центральной Азии и всего Евразийского региона.

Как отметил главный исполнительный директор Matrade Дато Индера Абу Бакар Юсоф, участие в FoodEXPO Qazaqstan 2026 знаменует собой важный этап в продвижении стратегии диверсификации торговых маршрутов Малайзии и укреплении представленности ее продукции в странах Центральной Азии.

По мере того как Малайзия продолжает расширять географию экспорта за пределы традиционных рынков, Казахстан предлагает стратегическую точку входа в регион с растущим экономичес­ким потенциалом, суммарным населением более 80 млн человек, расширяю­щимся потребительским спросом и возрастаю­щими возможностями для международной торговли.

Эти тренды подчеркивают важность углубления взаимодействия с данным рынком и создания новых возможностей для малайзийских экспортеров.

Делегация малайзийских бизнесменов приняла участие в бизнес-форуме, организованном при содействии Посольства Малайзии в Казахстане национальной палатой предпринимателей «Атамекен» и Внешнеторговой палатой Казахстана.

В рамках мероприятия гостям была предоставлена важная информация о бизнес-среде РК, требованиях к выходу на рынок, нормативно-правовой базе Евразийского экономического сою­за (ЕАЭС) и региональной логистике, возможнос­тях взаимодействия с потен­циальными бизнес-партнерами.

По словам главы делегации, президента Малайзийского консорциума компаний среднего звена (Malaysian Consortium of Mid-Tier Companies – MCMTC) Мартина Анга, Казахстан представляет собой важный коммерческий хаб для малайзийских компаний, расширяющих свое присутствие в Центральной Азии путем построения устойчивых партнерских отношений в сферах производства продуктов питания и напитков (F&B), обрабатывающей промышленности и сферы услуг.

В свою очередь специальный представитель Внешнеторговой палаты Казахстана в странах АСЕАН Серик Амиров отметил, что партнерство с малайзийскими компаниями открывает дополнительные возможности для выхода казахстанских производителей на рынок стран Юго-Восточной Азии с населением­ более 680 млн человек.

Важное значение имеет и стратегическое положение Малайзии на стыке глобальных цепочек поставок и устойчивого экономического роста в странах АСЕАН. Имеющаяся в стране развитая производственная экосистема и инфраструктура, действующие соглашения о свободной торговле и высокая доля сектора малого и среднего бизнеса предос­тавляют казахстанским предприятиям очень эффективную платформу для расширения регионального сотрудничества и долгосрочного роста.

По итогам проведенных мероприятий и B2B-встреч достигнуты соглашения о поставках малайзийских товаров в Казахстан, возможной дальнейшей их дис­трибуции в странах Центральной Азии, в свою очередь продажи казахстанской продукции в Малайзии и выход на рынки стран АСЕАН, предварительные договоренности по созданию совместных перерабатывающих агропредприятий в Алматинской области, проекту открытия Malaysian House в Алматы.

Характер и масштаб состоявшихся договоренностей свидетельствуют о серьезности скоординированной институциональной поддержки в продвижении коммерческих интересов Малайзии в регионе.