От доброго семени – добрые всходы

В связи с благоприятными погодными условиями к посевной нынче в регионе приступили несколько раньше.

– На сегодняшний день из 106,4 тысячи га, подлежащих плановой вспашке, на 54,5 тысячи га работы уже начаты, еще на 181,8 тысячи га ведется подготовка, – сообщил в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций начальник областного управления сельского хозяйства Ербол Жиенкулов.

Также немалая часть площадей уже засеяна яровыми, многолетними травами, овощами, масличными и бахчевыми культурами, картофелем и сахарной свеклой. Всего сельскохозяйственные культуры будут размещены на 760 тыс. га, что по сравнению с прошлым годом на 9,2 тыс. га больше.

Заготовлен весь необходимый для весенне-полевых работ объем семян. В последние годы акцент делается на повышение их качества. Львиную долю пока составляют семена первой, второй и третьей репродукции. Но все больше жамбылские аграрии используют семена элиты и суперэлиты, известные наилучшими сортовыми и посевными характеристиками. Десятую часть составляют гибриды.

Что касается сельскохозяйственной техники, то всего в весенне-полевых работах задействовано более 7 300 машин, включая тракторы, плуги, культиваторы, сеялки и протравители семян. Благодаря обменной программе Trade-in и лизингу в последнее время заметно обновился парк сельхозтехники.

Говоря о горюче-смазочных материалах, следует подчеркнуть, что для работы полевой техники на время весенне-полевых работ в феврале – мае выделено 10 920 тонн гарантированного дизельного топлива, которое почти равномерно распределено по месяцам.

– По области определены 14 операторов. Утвержденная цена по хозяйствам составила 194–208 тенге, – проинформировал Ербол Жиенкулов. – Операторами в 100-процентном объеме перечислены средства за 5 460 тонн гарантированного дизельного топлива на февраль и март, из которых на сегодняшний день в область доставлено около 93%. А 1 867 тонн солярки уже распределено по хозяйствам.

В текущем году для области планируется закупить 51,2 тыс. тонн удобрений. На сегодня заключены договоры на 6,4 тыс. тонн, при этом 5,3 тыс. тонн уже отгружено крестьянам.

По словам главы регионального аграрного ведомства, в соответствии с заявками, поданными 57 хозяйствами, объем кредитов «Аграрной кредитной корпорации» на весенне-полевые работы составил 549,8 млн тенге.

Что касается поливной воды, то в этом сезоне благодаря обильным осадкам, позволившим региону накопить определенный объем влаги, прогноз довольно хороший. По крайней мере, ситуация по сравнению с прошлым годом должна быть значительно лучше.

Но все же опасения, что воды может не хватить в Кордайском, Жуалынском, Таласском и других райо­нах, постоянно страдающих из-за ее дефицита, остаются. Поэтому в целях эффективного использования и снижения потерь влаги в области еще с 2020 года внед­рены водосберегающие технологии на 30 тыс. га посевной площади. Позднее, оценив перспективность этого нов­шества, его стали использовать гораздо шире. Площадь под новые технологии стала составлять 40,5 тыс. га.

– В текущем году ее планируется довести до 50 тысяч гектаров. Плюс к этому для орошения 2,6 тысячи гектаров будут установлены 50 дож­девальных установок компании Valley стоимостью 4,5 миллиарда тенге, – сообщил Ербол Жиенкулов.

Хочется верить, что вегетационный период пройдет без особых трудностей, и осень принесет богатый урожай.