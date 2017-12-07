​От добрых женщин

Это ЧП, произошедшее 9 нояб­ря, всколыхнуло всю общественность Кокшетау. В пригородном селе Красный Яр третьеклассница спасла от пожара свою семью. Восьмилетняя школьница Улдана Ермекбаева вынесла из горящего дома маленьких сестренок и братишку. По словам очевидцев, во времянке, где проживала семья, вспыхнула электропроводка, а вскоре огонь занялся и в комнате. Мать, Алма Ермекбаева, в это время была на работе, она трудится в кафе разнорабочей. Отца у детей нет, он умер в прошлом году. Две старшие дочери учатся в других городах. Сама Улдана рассказала, что ее разбудил едкий дым, от которого запершило в горле. Девочка сориентировалась быстро и вынесла на улицу спящих малышей. На месте пожара остались одни руины, а семья погорельцев нашла временное пристанище у одной местной жительницы.

На эту беду Совет деловых женщин откликнулся сразу. Бизнесвумен привезли верхнюю и повседневную одежду, продукты питания, предметы первой необходимости, постельные принадлежности, детские игрушки. Примеряя подаренную шубу, Алма не смогла сдержать слез. Совсем расчувствовалась она, когда ей вручили конверт с деньгами – порядка 200 тыс. тенге.

– Спасибо вам огромное за помощь, за то, что не оставили нас одних в беде, – расплакалась женщина.

– Одну тебя мы не оставим, будем помогать, но важно, чтобы и ты имела конкретную цель, планы на будущее, – твердо заявила руководитель ИП «Загреева Ф. С.» Ферая Загреева.

Оказывать погорельцам всемерную поддержку намерена и директор ТОО «Азык-түлік» Сауле Амирсанина.

– Если что будет нужно – звоните в любое время, обращайтесь, я помогу, – записывая свой номер телефона, сказала предприниматель.

– Увидев, в какой ситуации оказалась Алма Ермекбаева и ее семья, мы сразу решили: поможем ей, – говорит председатель Совета деловых женщин Гульмира Кусаин. – В древности люди говорили: «Жизнь временной не бывает, все, что временно, не является жизнью». Наш совет единодушно поддерживает акцию «Атамекенім» и призывает всех предпринимателей региона принять в ней участие. Давайте все вместе создадим дневник добрых дел!

В этот же день члены совета встретились с акимом Красноярского сельского округа Нурланом Айсиным. Участники встречи обсудили дальнейшие возможности адресной помощи семье Ермекбае­вых. Н. Айсин сообщил о том, что акимат в срочном порядке готовит проведение благотворительного вечера в помощь постра­давшей семье. Совет деловых женщин тоже намерен внести лепту в это благотворительное мероприятие. Будет создан специальный счет, куда все желающие смогут перечислить средства.