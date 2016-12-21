От древнейших времен до современности
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Музей является крупным научным и культурным центром, представляя весь спектр историко-культурного наследия региона.
Коллекции музея насчитывают около 40 тыс. экспонатов, среди которых произведения изобразительного искусства, уникальные собрания казахской этнографии, коллекции предметов быта различных эпох и культур, нумизматики и другие.
Экспозиция музея состоит из 11 залов, где с использованием мультимедийных технологий представлена история Алматы от древнейших времен до современности, сообщила пресс-служба Президента.