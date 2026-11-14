От древности до наших дней

фото Азамата Хусаинова

Золотые, серебряные и медные монеты, найденные на территории древних городов и исторических поселений, являются не только средством торговли, но и ярким свидетельством политической власти, экономических отношений, искусства, ремесел, мировоззрения прошлых эпох. Исторические истоки национальной валюты независимого Казах­стана – тенге – также уходят свои­ми корнями в глубину веков.

В экспозиции в Центральном государственном музее РК представлены монеты, относящиеся к различным историческим периодам и государствам, существовавшим на территории современного Казахстана и сопредельных регионов: Кушанская империя (около 30–375 гг.), государство Сасанидов (224–651), Тюргешский каганат (704–756), государство Караханидов (942–1212), Великая Монгольская империя (1206–1368), улусы Джучи (1224–1502) и Чагатая (1224–1370), государство Амира Тимура (1370–1507) и другие.

Особый интерес у посетителей выставки вызвали монеты, произведенные на территории Алматы. Самым ранним письменным источником, сообщающим о наз­вании и возрасте города, как утверждал известный археолог академик Карл Байпаков, являются отчеканенные здесь монеты. По мнению ученых и судя по представленным на выставке образцам, город чеканил монеты недолгое время, так как известны три года чеканки – 1284-й, 1285-й и 1286-й.

В дальнейшем экономическое развитие города не позволило ему чеканить свои монеты: в них просто не было необходимости, вполне достаточно оказалось приходящих. Южные города Отрар, Тараз и Кенжде (Кенджиде) выпус­кали огромное количество (фактически 99%) серебряных монет, обеспечивавших действующие рынки.

Серебряные и медные монеты древних и средневековых государств представлены в подлинниках с научными описаниями на казахском и русском языках.

Кроме того, посетители могут ознакомиться с различными образцами бумажных денежных знаков и монет, находившихся в обращении в Российской империи и в Советском Союзе, первыми и последую­щими выпусками национальной валюты Респуб­лики Казахстан – тенге, а также нумизматическими коллекция­ми и памятными монетами периода независимости.

Содержание выставки дополняют архивные документы из фондов музея, облигации, лотерейные билеты, исторические иллюстрации, информационные таблицы и другие ценные экспонаты, раскрывающие тему денежного обращения.