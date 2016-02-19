​От древности до современности

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Наталья РЫЖКОВА, Караганда

В Караганде стало доброй традицией проводить ежегодно международный открытый арт-пленэр. Цель всегда одна – знакомство с мировым культурно-историческим наследием, установление и укрепление международных связей и сотрудничества посредством культурного и творческого обмена, совершенствование профессиональных знаний и умений. Художники и преподаватели ездили по Казахстану, в Таиланд и Грецию. Возвращаясь, они творили по сделанным далеко от дома собственным эскизам, а потом выходили к землякам с отчетными выставками, наполненными впечатлениями от дальних странствий.

В конце прошлого года четвертый по счету открытый арт-пленэр проходил в далекой Индии – стране легенд и сказок. Потому и выставка в Областном музее изобразительного искусства носила соответствующее название – «Индия от древности до современности». Организаторами пленэра выступили управление образования Карагандинской области, учебно-методический центр развития образования, Областной союз художников и школа искусств № 2 – клуб ЮНЕСКО Караганды. Казахстанцы – два десятка профессиональных художников, преподавателей художественных школ и колледжей Карагандинской области и Алматы – отправились в Дели, столицу второй в мире по населению страны, и в ее самый маленький штат Гоа – сказку на берегу океана.

– Мы все рассчитали по рациональному минимуму: и проживание, и билеты. Нагрузились бумагой, красками, – рассказывает преподаватель Светлана Цыбуля. – За две недели мы столько почерпнули для себя, посмотрели на собственную жизнь по-другому.

Когда инициаторы-карагандинцы собирались в поездку и агитировали коллег и друзей, то часто слышали в ответ: «Ой, не могу, ремонт надо делать, окна менять» или «Хорошо бы, но не сейчас...» А вернувшись, потрясенные картинами увиденного путешественники признавались: «Какое счастье, что не ставил окна, а поехал мир смотреть!» Примером для путешественников служил Анатолий Тимофеев, 72-летний художник из Сарани. Его живой интерес к другой культуре, стремление ее узнать, запечатлеть заражали других в команде.

Участники пленэра знакомились с культурными традициями и художественным творчеством древней страны, посетили памятники мировой архитектуры, в том числе знаменитый храмовый комплекс Тадж-Махал. Впечатлили встречи с местными художниками и посещение ремесленных мастерских. Все занятия группа проводила на природе. Художники дали десять мастер-классов и сами освоили навыки росписи хной (михинде), попрактиковались в работе над индийской миниатюрой. На мастер-классе «Этюды в технике гуашь» свою творческую концепцию представил член Союза художников РК Виктор Арент.

За две недели пленэра было создано более ста работ в различных техниках: масле, акварели, гуаши, пастели, войлоковалянии, объемной живописи и других. Именно пленэрные работы легли в основу экспозиции в Музее изобразительного искусства. Они разнообразны по сюжетам и тематике. Объединяет же их любовь к искусству, и в каждой из работ художники делятся своим пониманием загадочной страны, своими чувствами.

– Мы увидели Индию именно такой! Иногда вызывающе яркой и шумной, мудрой и терпеливой, наполненной солнечным светом и запахами кофе, чая, пряностей, окутанной утренней дымкой и невероятно теп­лой. Страна стала почти родной, – говорят авторы произведений, вновь и вновь возвращаясь к собственным открытиям и впечатлениям. 

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