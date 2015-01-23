Свежий выпуск От Дюрера до Сидоркина Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

Богатые традиции и обычаи средневековья, художественные вкусы и религиозные предпочтения того времени представили почти 80 произведений, выполненных в технике ксилографии, литографии, офорта, гравюры резцом, пунктира, сухой иглы, меццо-тинто, акватинта. Всего в фондах музея хранится более 500 гравюр, каждая из которых уникальна. Следует добавить, что вернисаж старинной графики стал первым за последние 20 лет.

– История изучения гравюры в нашем музее началась с первых поступлений, которые состоялись в 1936–1939 годах. Музей изобразительных искусств им. А. C. Пушкина, Государственный Русский музей передали тогда в Казахстан несколько десятков гравюр, – рассказывает куратор выставки искусствовед Мария Копелиович. – Следующее большое поступление произошло в 1956–1959 годах из Эрмитажа, последующие же были как одноразовыми, так и коллекционными.

Сегодня в фондах музея хранятся гравюры, выполненные в разнообразной технике, что позволяет проследить развитие этого вида искусства на протяжении нескольких столетий. И сформировать мнение об индивидуальности манер таких прославленных итальянских, французских, немецких и голландских мастеров XV–XIX столетий, как Альбрехт Дюрер, Лукас Кранах, Мартин Шонгауэр, Жак Калло, Свебах Бернард-Эдуард, Агостино Каррачи, Рембрандт Харменс ван Рейн, Бенедетто Монтанья и других.

Мария Копелиович обратила внимание, что эпоха Возрождения в Германии представлена на вернисаже работами ее ярчайших представителей – Мартина Шонгауэра, Альбрехта Дюрера, Лукаса Кранаха-старшего. Эти непревзойденные мастера гравюры стали поистине символом расцвета немецкого искусства. Например, Альбрехт Дюрер в 1490-х годах начинал именно как гравер. Его первым учителем стал его отец, золотых дел мастер, у которого он и получил уроки гравирования на металле. Ученик оказался настолько одаренным, что его высокое творчество оказало влияние на дальнейшее развитие гравюры не только в Германии, но и других странах Европы. Можно смело утвер­ждать, считает М. Копелиович, что благодаря Дюреру гравюра заняла в ряду искусств равное место с живописью и скульптурой.

Следующая работа – «Нищий» великого голландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна. Он занимался офортом всю жизнь и смог усовершенствовать специфический язык этого вида гравюры, выявить основные его технические свойства, с помощью которых передавал все многообразие светотеневых нюансов. Офорты Рембрандта небольшие по размеру, но отличаются оригинальностью замысла, высоким качеством исполнения. Изумительная тонкость техники его гравюр заставляет высоко ценить этот вид искусства.

В экспозицию включена не менее интересная работа «Орфей выводит Эвридику из ада» знаменитого итальянца Агостино Карраччи. Мастер прекрасно смоделировал живописную форму, проработал тончайшие переходы от света к тени. Куратор выставки добавила, что Карраччи стал широко известен еще своим открытием в 1583–1585 годах знаменитой Болонской академии – первого учебного заведения, разработавшего основные каноны и требования академического образования.

Наша страна тоже может гордиться своими талантливыми графиками, яркими представителями которых, без сомнения, являются Евгений Сидоркин, Макум Кисамединов и многие другие. К слову, музей организовал вернисаж еще и для того, чтобы возродить былой интерес к этому прекрасному виду творчества. Ведь гравюра по праву является одной из ярких граней искусства нашей респуб­лики.



