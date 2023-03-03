От дзюдо до киберспорта

Министр культуры и спорта Асхат Оралов встретился с генеральным директором Международной федерации дзюдо (IJF) и по совместительству Международной федерации киберспорта (IESF) Владом Маринеску. Стороны обсудили проведение в Казахстане двух масштабных мероприятий: турниров Большого шлема по дзюдо и чемпионата мира по киберспорту. Глава нашего спортивного ведомства отметил важность таких мероприятий в вовлечении молодежи в спорт, а также заявил о готовности Казахстана принять следующий чемпионат мира по киберспорту.

– Благодарю вас за оказанное доверие. Уверен, что первый в Казахстане Grand Slam по дзюдо пройдет на высоком уровне. Популяризация массового спорта – одна из главных задач, поставленных перед нами Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Чемпионы появляются там, где молодежь активно занимается спортом. Это, можно сказать, фундамент, помогающий детям вырасти здоровыми и успешными людьми. Разумеется, ничто не мотивирует так, как победы соотечественников. Например, в прошлом году команда Казах­стана стала чемпионом мира по PUBG. Дополнительным стимулом стало бы проведение в нашей стране следующего чемпионата мира по киберспорту, – заявил Асхат Оралов.

В свою очередь Влад Маринеску выразил готовность к тому, чтобы следующий чемпионат мира по киберспорту прошел именно в Казахстане.

– Я знаю, что у вас есть большой опыт работы с молодежью. Надеюсь, что вы достигнете своей цели по воспитанию здорового и сильного подрастающего поколения, которое в дальнейшем сможет вырастить новых чемпио­нов. У казахстанской молодежи очень большой потенциал как в дзюдо, так и в киберспорте. Прошлогодний успех на чемпио­нате мира по PUBG это показал. Я поздравляю вас с этой важной победой и заверяю, что мы сделаем все от нас зависящее, чтобы следующее мировое первенство состоялось в Казахстане, – заявил глава IJF и IESF.

Также иностранный гость пригласил Асхата Оралова на майский чемпионат мира по дзюдо, который пройдет в столице Катара – Дохе.