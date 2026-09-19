От экологической акции к общественной норме: Токаев обозначил новый этап «Таза Қазақстан»

«Таза Қазақстан» постепенно переходит от формата масштабной общественной инициативы к более системной модели, которая затрагивает экологическую культуру, городскую среду, ресурсную эффективность и повседневные нормы поведения

В выступлении перед участниками акции Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил следующий этап этой работы: разработку национального стандарта чистоты, распространение опыта центров урбанистики на регионы, повышение ответственности за состояние общественных пространств и усиление мер против вандализма.

Сам проект Глава государства определил как «осознанный выбор нашего народа», связав его с изменениями общественного сознания и национальной идентичности. Масштаб инициативы уже позволяет рассматривать ее не только через количество экологических мероприятий.

По данным, приведенным Президентом, с начала года в них приняли участие 7 млн граждан, очищено более 130 тыс. гектаров территории, высажено 1,3 млн деревьев. Теперь основной вопрос заключается в том, как закрепить достигнутый эффект и превратить чистоту, бережное отношение к окружающей среде и ответственность за общественное пространство в устойчивую норму.

В этом контексте национальный стандарт чистоты может стать связующим элементом между экологической политикой, развитием городов и общественной культурой. О том, как может измениться экологическая политика Казахстана на новом этапе реализации «Таза Қазақстан», мы поговорили с председателем правления Ассоциации экологических организаций Казахстана Айгуль Соловьевой.

– «Мы должны вывести акцию «Таза Қазақстан» на качественно новый уровень. Считаю необходимым разработать национальный стандарт чистоты. Это требование времени», – заявил Президент. Что, на Ваш взгляд, принципиально меняется с появлением такого стандарта и какие нормы важно в него заложить, чтобы речь шла не только о состоянии территорий, но и о культуре поведения?

– Когда Президент говорит о выходе «Таза Қазақстан» на новый качественный уровень, он, на мой взгляд, задает дальнейший вектор развития принципов, которые уже получили закрепление в новой Конституции. Здесь важен именно всеохватывающий характер этой идеи. Речь идет уже не просто об уборке территорий или проведении экологических мероприятий. Закладывается более широкий мировоззренческий подход, способный постепенно стать частью национальной идеи и повседневной культуры.

Поэтому считаю особенно важным, что Касым-Жомарт Токаев начинает следующий этап именно с национального стандарта чистоты. Я бы не рассматривала его исключительно как технический документ. Помимо требований к благоустройству, озеленению и состоянию территорий, в нем должен присутствовать ценностный компонент, связанный с нравственными и бытовыми нормами.

В этом и заключается принципиальное изменение подхода. Президент выводит «Таза Қазақстан» за пределы обычной экологической программы и ведомственной логики, придавая инициативе долгосрочный характер. Это уже вопрос не одной отрасли, а того, какие нормы общество принимает как естественные для современной страны.

– Касым-Жомарт Токаев сегодня подчеркнул, что благоприятная среда не возникает сама по себе и напрямую зависит от мировоззрения и поведения граждан. Насколько сильна модель, при которой государственная экологическая политика дополняется личной ответственностью человека и бизнеса?

– На мой взгляд, именно здесь проявляется сильная сторона выбранного Казахстаном подхода. Он изначально строится как комплексный. Экологическая культура должна быть связана с циркулярной экономикой, ресурсной эффективностью и социальными принципами. При этом нельзя рассчитывать только на административные решения. Государство создает инфраструктуру, устанавливает правила и задает направление, но устойчивый результат появляется тогда, когда эти принципы принимаются самим обществом.

Поэтому важен своего рода общественный договор между государством, гражданами, общественными организациями и бизнесом. Поведенческие привычки, культура обращения с ресурсами, отношение к городской среде и личная ответственность должны получать продолжение в конкретных действиях.

Инициатива Главы государства важна именно тем, что ответственность за чистоту страны перестает восприниматься исключительно как обязанность коммунальных служб или государственных органов. Она становится общей. Такой подход способен постепенно превратить крупный государственный проект в устойчивую общественную практику.

– Экологическая повестка все теснее связывается с качеством городской среды. Предлагается развивать центры урбанистики в регионах, формировать дизайн-коды, совершенствовать озеленение и одновременно учитывать запросы жителей. Что дает объединение этих направлений в единую систему?

– Это логичное продолжение той политики, которая сегодня последовательно формируется в Казахстане. Экологические стандарты не могут касаться только непосредственно человека. Они неизбежно распространяются и на среду его проживания. А это комфорт, озеленение, благоустройство, общественные пространства, архитектурный облик и инфраструктура. Все эти элементы связаны между собой.

Поэтому предложение распространить опыт центров урбанистики на регионы может существенно усилить проводимую работу. Особенно важно, что Президент отдельно обратил внимание на необходимость учитывать мнения, запросы и пожелания граждан. Городская среда создается, прежде всего, для людей.

Ответственность при этом должна распределяться между жителями, предприятиями, местными исполнительными органами и центральными государственными структурами. При таком подходе благоустройство, озеленение и развитие инфраструктуры перестают быть набором разрозненных проектов и становятся частью единой политики повышения качества жизни.

– Отдельное внимание было уделено несанкционированным граффити и вандализму. Насколько важно одновременно с созданием новых общественных пространств выстраивать четкие правила их сохранения и где, на Ваш взгляд, проходит граница между городским искусством и вандализмом?

– В широком смысле я бы не относила самовольное нанесение граффити на общественные здания и сооружения к искусству.

При этом существуют действительно талантливо выполненные работы, которые могут иметь художественную ценность. Поэтому необходимо определить понятную границу между согласованным городским искусством и самовольным вмешательством в общественное пространство.

Думаю, подобные критерии также могут найти отражение в национальном стандарте чистоты. И сама постановка этого вопроса со стороны Главы государства вполне закономерна. Казахстан последовательно вкладывает ресурсы в благоустройство городов, создание парков, скверов и современных общественных пространств. Следующий вопрос заключается в том, насколько общество готово сохранять созданное.

Поэтому меры против вандализма не противоречат развитию современного искусства. Напротив, понятные правила позволяют одновременно защищать городскую среду и создавать легальные возможности для творческого самовыражения.

– Сегодня «Таза Қазақстан» уже объединяет экологию, общественную культуру, урбанистику, ресурсную эффективность и ответственность граждан. Может ли такой комплексный подход стать одной из отличительных черт современной модели развития Казахстана?

– Безусловно. Именно последовательное расширение содержания «Таза Қазақстан», на мой взгляд, является одним из наиболее важных результатов этой политики. От конкретных экологических мероприятий мы переходим к вопросам культуры человека, его отношения к собственному дому, городу, природе, ресурсам и общественному пространству.

То, что Президент последовательно связывает эти направления между собой, придает инициативе долгосрочную перспективу. Национальный стандарт может стать одним из инструментов, который позволит перевести общие принципы в понятные нормы и требования. Если эта линия будет продолжена, а государственная политика будет сочетаться с ответственностью гражданского общества и бизнеса, «Таза Қазақстан» сможет закрепиться как одна из устойчивых общественных практик страны.

В конечном итоге речь идет о более глубокой трансформации: чистота, порядок, ресурсная эффективность и бережное отношение к окружающей среде должны восприниматься не как разовое требование, а как естественная часть современной культуры Казахстана.

