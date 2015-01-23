От экотоматов до экосумок

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Гуляим ТУЛЕШЕВА
По словам исполнительного директора ОЮЛ «Коалиция за «зеленую» экономику и развитие G-Global» Асхата Сулейменова, проект по поддержке безработных женщин совместно с общественным фондом «Социальная динамика» реализуется в Казахстане уже третий год. В рамках проекта созданы три экспериментальные площадки по обучению «зеленым» технологиям. В Акмолинской области – по применению солнечных конвекционных сушилок и по выращиванию амаранта. В Алматинской области создана подобная площадка по вермикультивированию и получению биогумуса. Кроме того, проводится обучение женщин основам ведения «зеленого» бизнеса, оказывается консультативная и методологическая поддерж­ка начинающих предпринимательниц, а также конкурс, в рамках которого вручаются грантовые средства на реализацию лучших бизнес-идей. Пройдя обучение и подав заявки на конкурс, участницы смогут открыть свой небольшой бизнес на селе на финансовые средства, полученные в рамках гранта.
За время реализации проекта уже 12 женщин открыли свой малый бизнес, организаторы провели более 70 тренингов, в которых приняли участие более 3 400 женщин. Как отметила директор общественного фонда «Социальная динамика» Елена Ожго, если в первый год конкурс охватил Астану и Алматы, то в прошлом году он вышел на республиканский уровень.
– Теперь мы хотели бы сосредоточиться в большей степени на сельских регионах Акмолинской, Алматинской областей. Именно поэтому время конкурса сжимаем, чтобы наши победители были выявлены уже в весенний период, и если среди проектов сельчан будут связанные с земледелием, то мы не пропустим полевые работы, – добавила директор фонда.
Примечательно, что призовым фондом конкурса предусмотрено награждение 9 проектов, а каждая из победительниц получит солидную сумму в 700 тыс. тенге на реализацию заявленного бизнес-проекта.
– С этого дня мы готовы принимать заявки на участие в конкурсе на сайте ccb. kz от женщин, не занятых в данный момент работой, испытывающих материальные трудности, но имеющих определенные бизнес-идеи и желание открыть свое дело, – сообщила Е. Ожго.
Прием заявок на респуб­ликанский конкурс будет организован в формате предыдущих лет и продлится до
1 марта 2015 года.
Для участия в конкурсе безработные женщины регистрируются в качестве индивидуального предпринимателя или открывают предприятие. Далее составляется бизнес-план и подается заявка в оргкомитет конкурса.
В ходе брифинга журналистам были представлены победительницы конкурса прошлого года – это предпринимательницы Алла Карабулатова из Акмолинской и Жанар Байболова из Алматинской областей, открывшие свой бизнес в производстве и переработке сельскохозяйственной экопродукции, а также аксессуаров из экоматериалов.

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