​От экстремистов держись подальше

Аудиторию заполнили студенты, магистранты, представители региональных молодежных и волонтерских организаций, желающие научиться распознавать малейшие проявления религиозного экстремизма и терроризма. Чтобы самим не попасть в его сети и предостеречь своих товарищей.

А подобная опасность есть, и она достаточно велика. В качестве целевой аудитории как раз и рассматриваются молодые люди, которые в силу разных причин могут попасться на крючок. Чтобы заманить молодых людей, все средства хороши.

Известный блогер Яков Федоров сразу же призывает слушателей быть начеку. Он считает, что мировой террор в последнее время перекочевал в социальные сети, и Интернет существенно повышает этот градус. Если хорошо покопаться в виртуальной реальности, погрузиться в нее с головой, то можно в какой-то мере, даже неожиданно для самого себя, оказаться в страшной реальности.

Подобных историй сегодня много, когда вполне себе «домашние» юноши и девушки становятся фанатами разнообразных религиозных течений и даже экстремистских организаций, оказываются в их рядах. Примером тому могут быть истории десятков наших соотечественников, оказавшихся в Сирии и других горячих точках только потому, что они оказались подверженными влиянию деструктивных публикаций, пропагандистских материалов, поверили в ложную идеологию террористов.

Эксперт ОО «Конгресс религиоведов» Мейрам Иманбаев из числа тех, кто убежден, что проблему нельзя замалчивать. Скорее наоборот, надо открыто и подробно рассказывать о том, как радикализм превращается в крайнюю форму своего проявления – экстремизм. И как можно уберечься от этого деструктивного влияния различных радикальных течений.

Как отмечали участники, есть люди, которые думают, что проб­лема религиозного экстремизма и терроризма где-то далеко, и их она не кос­нется. Конечно, среди нашей молодежи много тех, кто смотрит ролики в Интернете, читает новости и понимает, насколько важно на самом деле в Казахстане строить светское государство. Они в полной мере осознают, что подросткам, юношам и девушкам нужно прививать правильные модели поведения.

Но есть и такие, кто безоговорочно принимает навязываемую модель поведения, пуская под откос свою жизнь и судьбу своих близких. Чем это оборачивается, легко понять по историям казахстанцев, оказавшихся сегодня на скамье подсудимых, и поломанным судьбам их близких.

Республиканскую акцию «Казахстан без экстремизма» молодежь поддержала флешмобом, тем самым обратив внимание своих сверстников на существование серьезной проблемы в обществе. Их призывают повышать свою грамотность, прислушаться к здравому смыслу, чтобы не оказаться в рядах экстремистски настроенных организаций.

Противостоять общей угрозе радикализации помогут волонтеры, которых на семинаре учили соз­давать общественные движения. Эксперты рассказали активистам из числа молодых людей, в каком направлении нужно двигаться в борьбе с глобальной угрозой.