Представлен результат более чем полувековой работы архео­логического отряда Чимкентского пединститута, созданного в 1964 году Николаем Подушкиным. Затем дело отца продолжил Александр Николаевич, возглавив археологическую экспедицию Южно-Казахстанского государственного пединститута. Ежегодно отряд организовывает полевые сезоны, чтобы исследовать многочисленные курганы и городища края. За это время археологи добыли немыслимое количество материальных свидетельств истории. Для экспозиции отобрали лишь часть.

Более тысячи артефактов выстроены в хронологическую цепочку – от эпохи камня до средневековья. Первой находкой экспедиции стал ничем не приметный слиток меди, найденный в начале 1960-х годов на городище Караул-тобе. В ходе работ минувшим летом на городище Ушбас­тобе в ущелье Угам обнаружен керамический кувшин с изображением человеческого божества Фарн Хварна, символизирущего богатство, здоровье, оберег от злых сил и прочее. Здесь же нашли два хорошо сохранившихся серпа. Один имеет костяную ручку, второй – полностью металлический. Они датированы I в. до н. э. – I н. э. Это первые находки данного периода в нашей стране.

Керамика, оружие, украшения, орудия труда, серебряные и медные монеты, глазурованная керамика, набор поясов и декоративных блях времени караханидов – каждый из представленных артефактов позволяет получить много информации о том или ином периоде истории.

– Древность всегда привлекает, – убежден А. Подушкин. – О традициях предков, наших корнях необходимо знать. Такие знания формируют у граждан, особенно у молодежи, важнейшие социальные качества, включая историческое и гражданское самосознание, патриотизм.

Выставочный центр – не музей, но все представленные артефакты имеют статус музейных экспонатов. Они принадлежат Центральному государственному музею РК и «делегированы» на определенное время. Ежегодно экспозиция будет меняться, давая возможность ознакомиться с находками очередного полевого сезона.