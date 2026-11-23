В Астане состоялся международный круглый стол «От диалога к совместным действиям: духовно-культурное наследие, образование и межрелигиозное сотрудничество», организованный Международным центром межконфессионального и межрелигиозного диалога совместно с Региональным офисом ЮНЕСКО в Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото предоставлено организаторами

Мероприятие объединило представителей международных организаций, государственных органов, религиозных общин, дипломатического корпуса, ведущих университетов и IT-сферы для обсуждения практических инициатив в области искусственного интеллекта, экологии и сохранения духовно-культурного наследия.

В работе круглого стола приняли участие директор Регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы доктор Амир Пирич, председатель правления Международного центра Гульсана Кожабай, депутат Құрылтая Шерзод Пулатов, заместитель председателя Қазақстан Халық Кеңесі Дмитрий Останькович, представители министерства культуры и информации, религиозных объединений, региональных управлений по делам религий, научного и экспертного сообщества.

Главным акцентом встречи стал переход от международного межрелигиозного диалога к совместным проектам, направленным на решение актуальных общественных задач.

Участники рассмотрели возможности практической реализации инициатив Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и положений Астанинской декларации мира 2025, принятой по итогам VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Особое внимание было уделено двум международным документам — «Этическому кодексу использования искусственного интеллекта в религиозной сфере» и «Роли религий в борьбе с изменением климата», принятым 7 октября 2026 года на XXIV заседании Секретариата Съезда под председательством Вице-Президента Республики Казахстан Ерлана Карина. Также обсуждались перспективы продвижения совместной гуманитарной инициативы Казахстана и Святого Престола — «Хартии прав ребенка с неизлечимым заболеванием».

Выступая перед участниками, председатель правления Международного центра Гульсана Кожабай представила новые направления деятельности Центра и обозначила приоритеты дальнейшего международного сотрудничества.

Ключевая задача — развитие Съезда не только как авторитетной международной площадки диалога, но и как института, объединяющего партнеров вокруг конкретных общественно значимых проектов.

В этом контексте сотрудничество с ЮНЕСКО открывает возможности для объединения международного опыта в области образования, науки и культуры с потенциалом религиозных общин и экспертных площадок Съезда.

Одной из центральных тем дискуссии стало ответственное применение искусственного интеллекта в религиозной сфере.

Представители религиозных общин, специалисты по цифровым технологиям и эксперты обсудили риски распространения недостоверной информации, цифровых манипуляций и контента, созданного с помощью ИИ, а также возможности повышения цифровой грамотности среди религиозных лидеров и молодежи.

Директор Регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы доктор Амир Пирич подчеркнул практическое значение обсуждения:

«Региональный офис ЮНЕСКО помогает воплощать этические принципы в жизнь через образование и государственную политику. Сегодняшнее обсуждение — это возможность услышать, что эти принципы означают для людей, работающих в разных сообществах».

В числе перспективных направлений сотрудничества рассмотрена разработка совместных образовательных и просветительских инициатив по ответственному использованию искусственного интеллекта с учетом этических подходов ЮНЕСКО и положений инициатив Съезда.

Значительный интерес участников вызвала презентация Международного онлайн-центра духовных знаний, запущенного в 2026 году в развитие Астанинской декларации мира 2025 и по поручению Главы государства.

Одним из ключевых направлений его развития является интерактивная сакральная карта Казахстана, призванная объединить достоверные сведения об исторических и религиозных объектах страны в едином цифровом образовательном пространстве.

Проект предполагает не только цифровое представление объектов, но и сохранение истории религиозных общин, местных традиций и духовно-культурного наследия для будущих поколений.

Депутат Құрылтая Шерзод Пулатов подчеркнул значение общественного согласия и совместной созидательной деятельности, напомнив о тезисе Президента Касым-Жомарта Токаева о важности единства общества для достижения стратегических целей государства.

В качестве практического направления он предложил использовать опыт ЮНЕСКО для развития совместных волонтерских программ по сохранению историко-культурного наследия и окружающей природной среды.

Представители региональных управлений по делам религий выразили готовность подключиться к созданию сакральной карты, содействуя сбору и проверке материалов о религиозных объектах и исторических памятниках.

Главный имам мечети «Ырыскелді қажы» города Астаны Нурлан Асанов подчеркнул важность взаимного уважения и добрососедства как основы межрелигиозного согласия. По его словам, независимо от вероисповедания, всех должна объединять одна общая цель — служение народу. Именно эта цель способна объединять представителей разных религий в стремлении к миру, согласию и благополучию общества.

Новые идеи прозвучали и со стороны академического сообщества. Ассистент-профессор Назарбаев Университета Сабина Инсебаева предложила запустить специальный видеопроект с участием представителей старшего поколения, направленный на сохранение живой памяти, передачу духовных традиций и вовлечение молодежи в изучение культурного наследия.

Еще одним направлением обсуждения стало межконфессиональное экологическое волонтерство.

Участники рассмотрели возможности объединения просветительского опыта религиозных общин, международных подходов ЮНЕСКО к экологическому образованию и общественных инициатив, включая «Таза Қазақстан».

Особый интерес вызвала идея вовлечения молодежи разных конфессий в совместные проекты по изучению и сохранению сакральных объектов и прилегающих природных территорий.

Такой подход позволит одновременно решать задачи экологического просвещения, сохранения культурного наследия и укрепления межрелигиозного взаимопонимания.

По итогам содержательной дискуссии участники обозначили перспективные направления дальнейшей совместной работы: образовательные программы по этике искусственного интеллекта, экспертное сопровождение сакральной карты Казахстана, цифровые просветительские проекты, экологические и молодежные волонтерские инициативы.

Международный центр и Региональный офис ЮНЕСКО в Алматы продолжат обсуждение предложений с заинтересованными партнерами для определения конкретных форматов взаимодействия.

Состоявшийся круглый стол стал важным шагом к развитию системного партнерства между Международным центром и ЮНЕСКО, направленного на практическую реализацию инициатив Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Главный итог встречи — готовность представителей международных организаций, религиозных общин, науки, технологий и государственных структур объединить усилия для воплощения общих идей в конкретные проекты.