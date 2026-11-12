От газетных картин до ИИ-аватаров: чем шанхайский медиахолдинг удивил казахстанских журналистов

Китай
Дана Аменова
корреспондент

В рамках пресс-тура, организованного при содействии Посольства КНР в РК, представители СМИ посетили Шанхайскую объединённую медиагруппу (Shanghai United Media Group, SUMG) — одну из крупнейших государственных медиакорпораций Китая, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

фото автора

На примере работы SUMG журналисты убедились, насколько органично многолетние традиции печатной прессы могут сочетаться с передовыми технологиями.

Знакомство с медиахолдингом началось с экспозиции архивных газетных картин авторитетных шанхайских изданий, но уже через мгновение гости словно перенеслись в будущее — в ультрасовременный конвергентный ньюсрум.

На огромных панорамных экранах в режиме реального времени отслеживаются информационные потоки, охваты и реакция аудитории, задавая высокий темп редакционной работы.

Особую атмосферу в рабочих зонах создают корпоративные девизы сотрудников, напоминающие о скорости, точности, командной синергии и непрерывном развитии.

Отдельное восхищение журналистов вызвала многофункциональная телестудия-трансформер: благодаря модульным декорациям и сменным фонам съёмочная площадка за считанные минуты адаптируется под любой формат — от делового интервью до аналитического эфира.

Не меньшее впечатление на участников поездки произвели масштабы цифровой экосистемы SUMG.

По итогам прошлого года совокупная аудитория аккаунтов группы достигла 564 млн подписчиков, а число загрузок флагманского приложения The Paper составило 290 млн. Ежедневно более 250 мультимедийных редакций и творческих студий холдинга производят свыше 940 минут оригинального видеоконтента.

Чтобы расширять охваты и говорить с молодой аудиторией на одном языке, корпорация активно выстраивает коллаборации с популярными блогерами и лидерами мнений, интегрируя их авторский стиль в профессиональную повестку.

Существенную часть производственной рутины при этом берёт на себя искусственный интеллект: собственная AI-платформа задействует более 70 цифровых аватаров для создания видео, а языковая модель Caiyue автоматически формирует финансовые и биржевые сводки.

Отдельным направлением развития медиагруппы стало создание специализированного финансового информационного центра, который объединяет аналитические ресурсы и экспертизу для делового сообщества.

Экономическая модель корпорации наглядно показывает, что современные СМИ могут быть успешным технологическим бизнесом: совокупная операционная выручка SUMG в 2025 году составила 5,538 млрд юаней, из которых 75,54% доходов от основной медиадеятельности принёс цифровой сегмент.

Яркий пример — деловая платформа Jiemian-Cailian, которая обслуживает более 150 крупных финансовых институтов КНР и зарабатывает преимущественно на подписке на аналитические данные (классическая реклама занимает лишь около 11% её выручки).

Параллельно холдинг развивает международный контур через англоязычную газету Shanghai Daily, платформу Sixth Tone, проект IP SHANGHAI и портал City News Service, объединяя свыше 11,7 млн подписчиков в 73 аккаунтах мировых соцсетей.

Для иностранных гостей этот визит стал наглядным примером того, как крупные медиа могут успешно адаптироваться к вызовам цифровой эпохи без потери собственной идентичности.

Опыт SUMG показывает, что грамотный синтез передовых технологий, гибкой бизнес-модели и сильной редакционной школы открывает перед современной журналистикой принципиально новые горизонты развития и взаимодействия с аудиторией.

#СМИ #журналисты #ИИ #Шанхай #медиахолдинг #аватары

Популярное

Все
Димаш, Хосе и домбра
Задержаны руководители «Самрук-Қазына» и КТЖ
В Уральске прошел региональный форум DIGITAL AQJAIYQ 2026
Открылся путь к жемчужине Тянь-Шаня
СОР31: Последовательные усилия приносят ощутимые результаты
Учитывая реальные потребности сектора
Атыраусцы взяли верх
Воздух теперь под контролем
В Семее заложили фундамент лицея «Білім-Инновация»
Более 700 казахстанцев отказались от социальных выплат - Минтруда
В Кокшетау начали строить театр
Прививать интерес к книге
«Kyzdar.net»: Фигурантку дела разыскали в Грузии
В Атырау осудили главбуха дочерней организации «КазАвтоЖол» за хищение 35 млн тенге
Премьер-министры Казахстана и Молдовы обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества
Дроны-спасатели
Цифровое будущее документального наследия
Атлас семян Улытауской области
Больница будущего без очередей и суеты: как устроена университетская клиника в китайском городе
Второе золото Дакара
Социальная поддержка: кому положены пособия по новым правилам
Дорога в меднорудный край
В области Абай создадут специальную экономическую зону «Семей»
Токаев проводил Мирзиёева в столичном аэропорту
Касым-Жомарт Токаев заявил о поддержке Таджикистана на выборах в Совбез ООН
Токаев наградил Президента Таджикистана новым орденом Qoja Ahmet Yasaui
Искусственный интеллект должен сделать статистику быстрее, точнее и ближе к людям
В Астане прошел концерт группы «Saz&Soul»
В ВКО прошли встречи депутатов Курултая с населением
Ерлан Карин принял участие в международном симпозиуме по наследию Аль-Фараби
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Ильхаму Алиеву
В Казахстане построят завод по производству медной фольги за 810 млн долларов
Глобальная кибератака 17 ноября: некоторые пользователи верят фейкам из соцсетей
2026 год может стать вторым самым жарким в истории наблюдений
В Астане высадили более миллиона зелёных насаждений
Инфраструктуру экстренной медпомощи расширяют в Астане
Народная стройка как стратегема Касым-Жомарта Токаева
Всемирный банк: уровень бедности в Казахстане сократился почти в четыре раза
Almaty Superski и «Ала-Тоо Резорт»: Что получат лыжники в Казахстане и Кыргызстане
Оркестр имени Курмангазы исполнил знаменитые казахские кюи в Алматы
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Курс на развитие
Досадная осечка в Хабаровске
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Не просто выслушать, а найти решение
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
С 2027 года социальные выплаты будут назначать с учётом благосостояния семей
В Астане 5–7 ноября ограничат движение: в СГО сделали предупреждение
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о возобновлении действия Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменений
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Наличие квартиры и авто не является основанием для признания семьи высокообеспеченной - Минтруда
Четверг со вкусом минтая
Медицина без бюрократии: как казахстанка занимается цифровизацией системы здравоохранения США
Какие пособия сохранятся независимо от доходов семьи в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
В Казахстане за семь лет реализовано более 1 200 инвестиционных проектов

Читайте также

Больница будущего без очередей и суеты: как устроена универ…
Фермеры обменялись опытом
Эволюция «мирового супермаркета»: как китайский город стано…
BYD представила первый сверхроскошный электрокар

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]