От газетных картин до ИИ-аватаров: чем шанхайский медиахолдинг удивил казахстанских журналистов

В рамках пресс-тура, организованного при содействии Посольства КНР в РК, представители СМИ посетили Шанхайскую объединённую медиагруппу (Shanghai United Media Group, SUMG) — одну из крупнейших государственных медиакорпораций Китая, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

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На примере работы SUMG журналисты убедились, насколько органично многолетние традиции печатной прессы могут сочетаться с передовыми технологиями.

Знакомство с медиахолдингом началось с экспозиции архивных газетных картин авторитетных шанхайских изданий, но уже через мгновение гости словно перенеслись в будущее — в ультрасовременный конвергентный ньюсрум.

На огромных панорамных экранах в режиме реального времени отслеживаются информационные потоки, охваты и реакция аудитории, задавая высокий темп редакционной работы.

Особую атмосферу в рабочих зонах создают корпоративные девизы сотрудников, напоминающие о скорости, точности, командной синергии и непрерывном развитии.

Отдельное восхищение журналистов вызвала многофункциональная телестудия-трансформер: благодаря модульным декорациям и сменным фонам съёмочная площадка за считанные минуты адаптируется под любой формат — от делового интервью до аналитического эфира.

Не меньшее впечатление на участников поездки произвели масштабы цифровой экосистемы SUMG.

По итогам прошлого года совокупная аудитория аккаунтов группы достигла 564 млн подписчиков, а число загрузок флагманского приложения The Paper составило 290 млн. Ежедневно более 250 мультимедийных редакций и творческих студий холдинга производят свыше 940 минут оригинального видеоконтента.

Чтобы расширять охваты и говорить с молодой аудиторией на одном языке, корпорация активно выстраивает коллаборации с популярными блогерами и лидерами мнений, интегрируя их авторский стиль в профессиональную повестку.

Существенную часть производственной рутины при этом берёт на себя искусственный интеллект: собственная AI-платформа задействует более 70 цифровых аватаров для создания видео, а языковая модель Caiyue автоматически формирует финансовые и биржевые сводки.

Отдельным направлением развития медиагруппы стало создание специализированного финансового информационного центра, который объединяет аналитические ресурсы и экспертизу для делового сообщества.

Экономическая модель корпорации наглядно показывает, что современные СМИ могут быть успешным технологическим бизнесом: совокупная операционная выручка SUMG в 2025 году составила 5,538 млрд юаней, из которых 75,54% доходов от основной медиадеятельности принёс цифровой сегмент.

Яркий пример — деловая платформа Jiemian-Cailian, которая обслуживает более 150 крупных финансовых институтов КНР и зарабатывает преимущественно на подписке на аналитические данные (классическая реклама занимает лишь около 11% её выручки).

Параллельно холдинг развивает международный контур через англоязычную газету Shanghai Daily, платформу Sixth Tone, проект IP SHANGHAI и портал City News Service, объединяя свыше 11,7 млн подписчиков в 73 аккаунтах мировых соцсетей.

Для иностранных гостей этот визит стал наглядным примером того, как крупные медиа могут успешно адаптироваться к вызовам цифровой эпохи без потери собственной идентичности.

Опыт SUMG показывает, что грамотный синтез передовых технологий, гибкой бизнес-модели и сильной редакционной школы открывает перед современной журналистикой принципиально новые горизонты развития и взаимодействия с аудиторией.