​От государства ждут решительности и... тонкой балансировки

Ответственным органом, приз­ванным продвигать проекты государственно-частного парт­нерства в городе, определена социально-предпринимательская корпорация «Алматы». Создана рабочая группа для выработки предложений по проектам ГЧП и их дальнейшей реализации.

Как рассказал заместитель председателя правления АО НК СПК «Алматы» Руслан Досмаханов, с начала года рабочая группа рассмотрела 84 проекта на общую сумму 387 млрд тенге. Принято к реализации 16. В их числе – один проект на сумму 95,3 млрд тенге в сфере общественного транспорта, предусматривающий строительство ЛРТ общей протяженностью 22 км. Девять – в сфере образования на 7,8 млрд тенге, это строительство восьми новых детских садов на 2 320 мест и детской музыкальной школы № 5 им. Тулебаева.

На сферу здравоохранения приходится шесть проектов на 15,2 млрд тенге, а именно – реабилитационный центр на 250 коек, диагностический центр педиат­рии на 400 посещений в смену на территории детской городской клинической больницы № 2, строи­тельство нового здания поликлиники № 13 на 200 посещений в смену и три подстанции скорой медицинской помощи.

– Реализация этих проектов позволит повысить уровень дос­тупности и качества товаров, работ и услуг с учетом интересов и потребностей населения, развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения, – отметил Руслан Досмаханов. – Интерес со стороны бизнеса есть, потому что они рентабельны. Акимат всегда открыт к предложениям со стороны частных инвесторов по реа­лизации проектов ГЧП, – сказал представитель СПК «Алматы».

По его словам, строительство указанных объектов будет производиться за счет частных инвестиций. Эксплуатацию и управление объектом полностью берет на себя частный партнер с последующей генерацией доходов. Объекты после ввода в экс­плуатацию подлежат передаче в коммунальную собственность города. Предусмотрена компенсация инвестиционных затрат инвестора в течение 7–10 лет с гарантией предоставления права управления и осуществления коммерческой деятельности.

Центр ГЧП проводит ряд мероприятий по привлечению инвесторов в проекты государственно-частного партнерства. Определение партнеров происходит путем проведения конкурсных процедур. Извещение о проведении конкурса будет размещаться в республиканских и местных СМИ, а также на официальном сайте акимата Алматы. Представитель СПК заверил, что к концу первой половины текущего года предполагается завершение конкурсных процедур, заключение договоров с частными партнерами и начало строительно-монтажных работ по всем запланированным проек­там.

Свою точку зрения о развитии ГЧП в стране высказал партнер юридической фирмы GRATA Шаймерден Чиканаев. Он считает, что механизм партнерства пока не отработан в полной мере, хотя законодательство в этой сфере действует с 2010 года.

– К сожалению, насколько мне известно, такой крупный и знаковый проект для Алматы как строительство БОКАД, застопорился из-за того, что государство до сих не определилось с ответственностью за валютные риски. Хотя ранее этот пункт оговаривался, – отметил юрист. – Смысл ГЧП как раз и состоит в том, что государство и частный партнер должны между собой справедливо распределить рис­ки рынка. Если Казахстан пытается широко внедрить ГЧП, тогда государство изначально должно показать свою волю и решительность, возможно, изначально взять на себя больше рисков, чтобы заинтересовать и иностранных инвесторов. Соглас­но международной прак­тике, именно валютные риски государство берет на себя, потому что оно имеет больше возможностей контролировать этот риск, и это более справедливо. Как бы государство не совершенствовало законодательство, отсутствие персональной ответственности конкретного чиновника за проекты и риски не принесет результатов.

По мнению эксперта, ГЧП – довольно сложный процесс, который требует тонкой балансировки. Важно предельно грамотно составить договор, привлечь экономистов, юристов, провести кропотливую работу со стороны государственных органов.

В случае, когда частный инвес­тор будет брать на себя все расходы, государство выполняет свои финансовые обязательства в течение определенного срока. По сути, это заем и он выгоден государству. Еще одно преимущество ГЧП заключается в том, что при его реализации снижается риск коррупции.

В целом, чтобы широко запус­тить механизм государственно-частного партнерства, должна быть четкая и твердая воля государства. По словам Шаймердена Чиканаева, понятие ГЧП часто не совсем правильно трактуется. В нашей стране – это больше напоминает взаимодействие в рамках социальной ответственности бизнеса.